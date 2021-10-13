納豆金鐘、北影全槓「難過哭了」　侯友宜心疼發聲

40歲納豆（林郁智）除了有綜藝魂，精湛演技也讓他獲得一座金馬獎肯定，不過近期剛頒完的金鐘獎、台北電影獎，納豆卻接連槓龜，本人忍不住發文吐露低落的心情，釣出舅舅、新北市長侯友宜留言安慰。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-13 12:04:07｜2021-10-13 12:09:19
納豆今年以《神廚賽恩師》入圍金鐘獎兒童少年節目主持人獎，又憑《同學麥娜絲》角逐台北電影獎最佳男配角，可惜最終與兩個獎項擦身，他日前在臉書寫下：「連續兩週，從金鐘到北影都落敗了...是不是應該要有點難過啊...」還附上2個哭臉符號，顯見心情的確受到影響。
貼文一出，超過2萬名網友點讚表示認同，康康、蔡淑臻、曾之喬、嚴藝文、詹仁雄等好友為納豆打氣，認為入圍就是最好的肯定，就連身為新北市市長的舅舅侯友宜也親自留言：「豈能盡如人意，但求無愧於心！納豆，沒關係！在阿舅心中，你就是最佳男主角！加油！」
納豆看到舅舅溫暖的慰問，感動回覆：「謝謝阿舅！您在我心中，就是總...總在關心市民的好市長！愛你！」甥舅真切的互動吸引不少網友回應：「阿舅出聲了，真溫馨」、「阿舅好關心你，疼在心裡，納豆你真的好有福氣喔」、「好暖的舅舅」、「侯市長說的真好」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）