名家論壇》吳崑玉／中華民國這四個字　誰也繞不過去

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但身在台灣的藍營政治人物，也和對岸唱和同樣論述與價值觀，問題可就大了。如果「中華民國」不是一個國家，馬總統那八年當的是特首、省長、總裁、自治領總督、還是叛亂團體頭領?各位院長、部長、立委，難道只是蔣幫的堂主和軍師?藍營人士可曾意識到，當你們痛罵李登輝和蔡英文「兩國論」的時候，同時也在自貶身價，與對岸一起將自己從一個國家的公職高官，貶低為蔣幫叛亂團體的餘孽。
如果「中華民國」不是一個「國家」(State)，那請問你們要以什麼身份加入國際組織?以什麼法理依據爭取國際空間?有什麼理由供糧付餉養支軍隊?回歸前的香港是由英軍駐防，回歸後是解放軍接管，能有自己的軍隊嗎?統一前的東德/西德，還沒統一的南韓/北韓，都是分立的兩個國家，如果雙方人民真有意統一，「國家」稱號會是個跨不過去的障礙嗎?
2005年訪大陸時，胡錦濤請宋楚瑜在瀛台家宴，老宋便提點對岸，兩岸如果要繼續和平交往下去，「中華民國」這四個字是繞不過去的。但這四個字到了老習這幫人手上，是見不得也聽不得的，一聽到就會痙攣暴怒，獨台、華獨等罪名高帽子紛紛飛出來。講白了，胡時代的對岸還有點尊重，但現在的習大大就是要把台灣壓在床上強取進門，還不給半點名份。
馬英九執政時談「不統、不獨、不武」，「主權互不承認，治權互不否認」，雖是一種小三與小王的鹹溼對話(名義上你有婚姻，實際上我們才是夫妻)，但仍不失為一種沒辦法中的辦法。但對岸仍把馬英九的主張視為「獨台」、「華獨」、「B型台獨」，等於把全台灣90%的人都打到對立面去，成為未來遲早要消滅的目標。我實在很難理解，蔡小英的「互不隸屬」，與馬小九的「互不承認」，到底差別在那?當馬前總統大罵小英「兩國論」時，要不要自己先揹個「華獨」的牌子向對岸負荊請罪?並且為自己的過往的言論與主張寫個悔過書?
台灣朝野多愛講「維持現狀」(Status quo)。這個拉丁文原本多用於交戰兩國停戰線的劃定，即在法理上(De jure)你佔領我的領土，我不能認同那是你的國土，但事實上(De facto)你已有效佔領，我一時半刻也拿不回來，但這場仗我們也都打不下去了。於是，照現在狀況劃定一條暫時邊界，就跟38度線板門店一樣，各自回家經營政府，偶而互相嘴砲一下，但都不想真的再度開戰。
所以，所謂「現狀」，就是一種對於現實狀況的準確描述，這是所有停火協議的基礎，如果不願承認現狀，就等於隨時可能開打，停火協議也就一定簽不成，或簽成了也形同廢紙。那請問，就兩岸現實狀況描述，是不是兩個國家?如果是，那台灣內部有什麼好吵的?如果不是，那兩岸兩邊仍是兩個叛亂團體?中國國民黨與中華民國仍舊否認中國共產黨對於對岸的統治權力，遲早要反攻大陸，消滅萬惡共匪，解救大陸同胞?請問那個狀況更加牴觸對岸的政權穩定?
換言之，所謂「兩國論」，不論是「特殊國與國關係」，或是「主權互不承認，治權互不否認」，或是「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，甚至是「兩個中國」、「一邊一國」，都是一種對於「現狀」的準確描述，那是所有「維持現狀」的基礎。如果你理解為現狀描述，那就是在經營一種恐怖平衡式的和平。但若追隨對岸定義為「法理華獨」，那就是在鼓勵戰爭。
現實上，中華民國與中華人民共和國本就沒有互相隸屬，所以不論對國際或國內，其說服力皆遠大於台獨或統一這些未來導向的訴求。「中華民國」這似個字，不論在歷史上或現實上，都是個無法繞過也無法剪掉的階梯，剪掉這四個字，歷史會講不下去，現實上也談不下去。更嚴重的是在台灣，如果我們自己都不認同中華民國是一個法理上的「國家」，那我們是在選什麼總統?搞什麼政黨?當什麼國會議員?爭取什麼國際參與空間?
多年前，民進黨創黨元老黃信介有句名言：「台獨只能做不能說、統一只能說不能做。」精準描述了兩岸統獨之間這種「精神勝利法」的心理矛盾。但「精神勝利法」永遠無法解決現實矛盾，那種「兩岸問題是國共內戰的延續」論點，一旦國民黨沒有執政，甚至消滅，就完全失去了著力點。承認兩岸兩國的現實，雖然聽起來很危險，實際上卻最務實。如果兩岸都不想開打，即使政治上無法主權互相承認，也得互相容忍，否則除了投降，兩岸根本走不下去。
近年來，許多藍營大老自我作賤，提到「中華民國」這四個字的時候，便會嗤之以鼻，不屑一顧。身上出現了「返祖現象」，回到一個小學模範生的心智年齡，把老師和校長的言語和喜好當作聖經，完全失去了自我判斷能力，而那個校長就是習大大，老師是國台辦。這才是藍營兩岸論述一路萎縮敗北的根本原因，還將大多數傾向維持現狀的中間選民全數拱手讓人。
當蔡英文明白表示了她的「華獨」立場，藍營的兩岸論述將更被擠向統派一端，市場更加萎縮，甚至前言對不上後語，無法自圓其說。蔡的說法跟當年季辛吉提出「低盪」政策，向中國靠攏一樣，雖然被罵得臭頭，卻所有人都在朝此前進，因為那是個符合現實，精確描述現狀的政策。不論在國際政治或是國內政治，現實主義永遠能夠以時間換取空間，因為準確的現實描述，能夠隨時印證，但理想目標卻只能依賴幻想。
說實話，蔡英文此時重新包裝丟出「互不隸屬」，絕對是縝密計算過後的產物。反正什麼也沒說的時候，中共軍機還是每天來門口示威，藍營還是天天在罵，那乾脆破罐子破摔，堵死棋眼，向死而生。藍營的膝反射式反應，卻反而把自己送進蔡英文的圈套，再一次把自己打成中共同路人。70年來，兩岸其實都在搞嘴砲鬥爭，爭論一些沒有意義的名詞。當蔡丟出「互不隸屬」這個現實描述後，就像是以石擊卵，所有嘴砲都成了幻覺，各方都得重新面對現實進行調整。未來幾個月，將是調整的關鍵期，誰死誰生?就看這三個月了。
再講一遍，不論你對台灣未來的期望是什麼?現實上，「中華民國」這四個字，是誰也繞不過去的。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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