5倍券放大術！GAGU祭出8倍回饋最有感

振興5倍券預約與綁定已開跑，許多民眾已開始著手規劃5倍券的使用攻略，知名本土家具品牌 GAGU北歐家具工廠也趁勢推出「GAGU振興券5倍變8倍」活動，此次堪稱史上最優惠，使用振興券5000元可折抵8000元再搭配特定商品加碼活動，最高可省下超過2萬元，省下的錢可再免費購入一張全新雙人床墊。為歡慶GAGU汐止概念店開幕，10月份購買金額滿5萬元再送人氣小凳NONOWA。
生活中心/綜合報導
2021-10-13 17:00:00
天氣逐漸轉涼，今年也已邁入最後一季，又適逢政府推出振興5倍券，許多民眾為居家環境除舊布新的採購計畫也提前啟動，知名本土家具品牌GAGU北歐家具工廠為讓更多家庭實現對家的想像，推出「GAGU振興券5倍變8倍」活動，活動自10/8~12/31止，凡結帳金額滿40000元即可使用1份5000元振興券，可直接折抵8000元、滿8000元可使用2份5000元振興券，折抵16000元，以此類推折扣無上限，買越多省越多。
除此之外，GAGU也在10月份祭出加碼活動，10/4~10/31推出特定商品活動價，其中包含深受毛寵家庭歡迎的MARSHMALLOW棉花糖貓抓布沙發，此次也破天荒祭出加碼限時活動價54900元(原價69900元)，搭配振興券再折抵8000元，直接現省23000元！等同於省下一張標準雙人床墊的費用，相當超值。
另外還有超級明星商品PON-ÉE多功能涼感布沙發，原價51900元，限時活動價只要39900元，與其他商品一起購入，結帳金額滿四萬元，還可搭配「GAGU振興券5倍變8倍」活動，使用振興券再折抵8000元。除此之外，PON-ÉE多功能涼感布沙發現在還推出100天試坐服務，可以在家好好體驗新沙發，不滿意免費退貨！
GAGU表示，此次推出5倍變8倍活動不限於搭配各項門市活動，優惠優於以往任何一檔特價活動，如有汰換家具的規劃，此時正是換新的最佳時機。而GAGU 的沙發皆可客製化，可根據家中空間尺寸調整大小，也可根據個人喜好更改布料材質與顏色，滿足各個家庭的不同需求，打造出夢想中的家！活動詳情請上GAGU官網或官方粉絲團。
※振興券5倍變8倍活動只收實體券，僅限線下門市使用。
※優惠可與門市活動並用，活動內容依現場公告為主。
※促銷商品如需客製須額外報價。