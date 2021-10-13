以色列阿聯外長訪美　三方會談預料聚焦伊朗問題

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將和以色列外長拉皮德（Yair Lapid）、阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）召開個別和集體的會議。三方上個月已在線上召開過類似會議。
亞伯拉罕協議被美國前總統川普視為任內一大成就。以色列與阿聯達成協議後，巴林和摩洛哥旋即跟進，是數十年來首批與以色列建立正常雙邊關係的阿拉伯國家。
拜登政府多項政策都與前朝南轅北轍，但仍肯定川普在亞伯拉罕協議上的貢獻，即便這份協議因無視巴勒斯坦困境而引發外界批評。
一名國務院高官表示，亞伯拉罕協議可以「協助實現一個更和平繁榮的中東」。
這位要求匿名的官員表示，亞伯拉罕協議「並非用來取代兩國方案（two-state solution）。我們希望關係正常化能產生一定影響，進而推動以巴問題的進展」。
這位官員表示，美國、以色列和阿聯這3國將宣布成立工作小組，拓展能源、水源方面的合作，同時推進宗教的共存。
這位美國官員表示拜登政府「積極努力推動」以色列與阿拉伯國家的關係正常化，但婉拒提供具體細節。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101013