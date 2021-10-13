沉迷賭博　宅男分飾4角詐騙網友買PS5

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警方更發現，林嫌自今年5月起就以此犯罪手法詐騙，每次詐得約18,000元不等款項，警方鎖定林嫌後，即持拘票及搜索票，在10月12日到新北市新莊區等地將林嫌拘捕到案，並查扣銀行存簿3本、手機2支等證物，初步清查出被害人25人以上，被害金額達40萬元以上，全案除依詐欺罪嫌解送高雄地檢署偵辦外，續針對林嫌所涉所屬假網購詐欺案件及被害人繼續追查。
高雄市刑大偵四隊根據情資，鎖定臉書上「鄭○嘉、Petter Lin、魏○峯、蘇○傑」等暱稱在社群網站內販售PS5遊戲機，並標示比市價低價格，誘使被害人等購買並將金錢匯入指定帳戶後，隨即遭賣家封鎖而銷聲匿跡，案經專案小組蒐證二個半月之餘，發現這些暱稱根本都是林嫌一人分飾多角的假帳號，被害人等更遍布全台。
經警指出，30歲的林嫌為規避警方查緝，利用數個社群臉書帳號或暱稱，以假網拍方式向不特定人兜售比市價低之PS5遊戲機，誘使被害人等向其詢問價錢並匯款至指定帳戶，林嫌更透過他在博弈網站操作儲值入金時所產生不同的虛擬帳戶，讓被害人等陸續匯入指定虛擬帳戶，規避警方查緝，大被害人匯款後隨即遭其封鎖，賺取該博奕賭金。
警方更發現，林嫌自今年5月起就以此犯罪手法詐騙，每次詐得約18,000元不等款項，警方鎖定林嫌後，即持拘票及搜索票，在10月12日到新北市新莊區等地將林嫌拘捕到案，並查扣銀行存簿3本、手機2支等證物，初步清查出被害人25人以上，被害金額達40萬元以上，全案除依詐欺罪嫌解送高雄地檢署偵辦外，續針對林嫌所涉所屬假網購詐欺案件及被害人繼續追查。