COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

真的要賣？全聯林敏雄驚曝：「有找過我！」家樂福回應了

▲家樂福回應出售消息，資料照。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福回應出售消息，資料照。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-13 12:55:56｜2021-10-13 13:00:07

台灣家樂福日前不斷傳出出售消息，但家樂福對外始終沒有正面證實，對此，全聯董事長林敏雄，日前出席活動時卻語出驚人，意外透露：「（家樂福、大潤發）都找過我」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，家樂福今（13）天舉辦「食際555行動」，家樂福企業社會責任總監暨基金會執行長蘇小真回應：「我沒有找過他，我不知道！」，蘇小真強調，內部沒有這些消息，台灣家樂福依舊在做我們的事情，沒有放棄家樂福在台灣做的一切。

另外，家樂福受益五倍券政策的拉抬，近期明顯來客數大增，對此蘇小真透露，目前五倍券佔營收兩成多，希望五倍券可以讓營收成長20％到30％，過去熱銷很多都是民生物資為主，但是目前觀察到非食品、家電賣得很好，美食街人潮也開始回來了，推測是因為疫情鬆綁了，消費者心理因素開始放鬆。面對今年營收目標，蘇小真提到，還是希望破900億，看能不能藉由第四季，把上半年比較辛苦的營收拿回來。

家樂福也響應世界糧食日（16日）的到來，連續3年透過糧食計畫，今年以「食際555行動」擴大展開成一個月的糧食月活動，從過去「重視經濟動物福利、在地生產、生態多樣性、零飢餓、環保減塑」等5大經驗，發展至更大範圍的的5個議題「包裝減量、重視生物多樣性、重視氣候議題、營養與製程透明性、生產負責任的產品」等，希望所有供應商能夠共同投入、加速食物轉型。

這一次共有33家供應商參與，響應為期一個月的5％捐，推出超過60支商品，不僅讓顧客可以有買一送一的優惠，民眾還可以自由選擇將一份放入全台分店的食物募集，做為捐贈愛心。這次也邀集益富、嬌聯共同簽立合作備忘錄，成為食物捐贈同盟，長期穩定捐贈保障弱勢家戶。

蘇小真表示，「每年世界糧食日起，家樂福都會推出為期一個月的食物募集活動，去年家樂福達成募集56噸的目標，今年更希望全力動員，達成食物募集70噸的目標，且所有物資都將捐贈給和家樂福長期合作的台灣食物銀行聯合會，並進行分配到各合作地方單位。」

▲家樂福響應世界糧食日（16日）的到來，連續3年透過糧食計畫，今年以「食際555行動」擴大展開成一個月的糧食月活動。（圖／家樂福提供）
▲家樂福響應世界糧食日（16日）的到來，連續3年透過糧食計畫，今年以「食際555行動」擴大展開成一個月的糧食月活動。（圖／家樂福提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀