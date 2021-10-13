真的要賣？全聯林敏雄驚曝：「有找過我！」家樂福回應了

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另外，家樂福受益五倍券政策的拉抬，近期明顯來客數大增，對此蘇小真透露，目前五倍券佔營收兩成多，希望五倍券可以讓營收成長20％到30％，過去熱銷很多都是民生物資為主，但是目前觀察到非食品、家電賣得很好，美食街人潮也開始回來了，推測是因為疫情鬆綁了，消費者心理因素開始放鬆。面對今年營收目標，蘇小真提到，還是希望破900億，看能不能藉由第四季，把上半年比較辛苦的營收拿回來。
家樂福也響應世界糧食日（16日）的到來，連續3年透過糧食計畫，今年以「食際555行動」擴大展開成一個月的糧食月活動，從過去「重視經濟動物福利、在地生產、生態多樣性、零飢餓、環保減塑」等5大經驗，發展至更大範圍的的5個議題「包裝減量、重視生物多樣性、重視氣候議題、營養與製程透明性、生產負責任的產品」等，希望所有供應商能夠共同投入、加速食物轉型。
這一次共有33家供應商參與，響應為期一個月的5％捐，推出超過60支商品，不僅讓顧客可以有買一送一的優惠，民眾還可以自由選擇將一份放入全台分店的食物募集，做為捐贈愛心。這次也邀集益富、嬌聯共同簽立合作備忘錄，成為食物捐贈同盟，長期穩定捐贈保障弱勢家戶。
蘇小真表示，「每年世界糧食日起，家樂福都會推出為期一個月的食物募集活動，去年家樂福達成募集56噸的目標，今年更希望全力動員，達成食物募集70噸的目標，且所有物資都將捐贈給和家樂福長期合作的台灣食物銀行聯合會，並進行分配到各合作地方單位。」