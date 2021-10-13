哈佛北京書院將遷台　國台辦：不必大驚小怪

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馬曉光說，關於這一情況他不了解。但這「就是一個普通的校際交流項目」，包括哈佛大學在內的美國大學和中國大陸大學，有眾多的合作項目。
他宣稱，僅一個合作項目不能執行下去，沒有什麼值得大驚小怪的，也沒有什麼值得大肆渲染的。台灣「一些政客凡事都炒作，心虛罷了」。
美國哈佛大學刊物「哈佛紅報」報導，該校知名暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」因原合作方北京語言大學日益「不友善」，故自2022年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」。
以往，哈佛北京書院（Harvard Beijing Academy）的暑期中文課程除教室內的語言課程外，還會帶領學生登長城、學唱中文流行歌，學打麻將等，沉浸式教學備受學生好評。
「哈佛北京書院」負責人劉力嘉（Jennifer Liu）表示，計畫決定移至台北，主要是因為北京語言大學「缺乏友善態度」。近年來，該計畫在取得教室和宿舍的問題上，不斷面臨來自合作方的刁難。
劉力嘉指出，對方一改過往針對所有學生提供單一宿舍的慣例，要求該計畫將學生分成2組，分別居住在2間品質參差不齊的宿舍，不然就是要求學生去住旅館，「鑒於他們提供的條件，我們真的無法在堅持品質的狀況下，繼續運作這項計畫」。
她說，上述問題可能是中共總書記習近平上台後，中國政府對美國機構態度出現微妙轉變所致。（編輯：翟思嘉）1101013