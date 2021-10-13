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三鶯線血汗移工月薪不到1萬元　業者將付近千萬薪資差額

▲新北勞工局協調榮工剝削印尼移工案，勞資雙方於昨（12）日達成協議，並簽署調解紀錄，57名印尼移工將獲得920萬元的薪資差及加班費補付。（圖／新北勞工局）
▲新北勞工局協調榮工剝削印尼移工案，勞資雙方於昨（12）日達成協議，並簽署調解紀錄，57名印尼移工將獲得920萬元的薪資差及加班費補付。（圖／新北勞工局）

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-13 14:32:46

《四方報》報導，榮工工程股份有限公司和印尼國營營造公司「維卡」（PT. Wijaya Karya）共同承攬建造台北捷運三鶯線工程，卻被立委和民間團體踢爆違反《勞基法》剝削印尼勞工；新北勞工局介入協調後，勞資雙方於昨（12）日達成協議並簽署調解紀錄，57名印尼移工將獲得共920萬元的薪資差及加班費補付。

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時代力量立法委員邱顯智及台灣國際勞工協會（TIWA）於8月曾召開記者會，揭發從事捷運三鶯線工程的移工勞動條件惡劣，受聘的印尼移工每月本薪換算只有9677元台幣，每月加班最高達176小時，每小卻僅有加班費47元台幣，不但超過每月加班上限46小時、薪資及加班費更遠低於基本工資，嚴重違反相關勞動法令。

新北市勞工局外勞服務科科長賴彥亨向《四方報》表示，新北市勞工局介入進行2次協調，目前57名印尼移工和榮工已經達成協議，榮工將依照勞基法規定補上月薪和加班費的差額，總共約新台幣920萬，並將在20天內給付。移工應有的特休假也將依規定補上，一些已經準備回國的移工則有另外談妥處理方案。

另外，有12名受聘印尼移工先前有被通報失聯的情形，但未達法定通報的30日失聯期限，勞工局在連絡上這些移工後，協助其恢復上班並要求榮工撤銷失聯通報，恢復移工合法身分。勞檢處後續也將針對違反勞基法的情形調查並依法辦理相關懲處。

據悉，榮工和「維卡」合作承攬三鶯線工程，由「維卡」在印尼當地招募移工後直接引進我國工作，僱傭關係在「維卡」，但提供勞務的地點則在台灣的榮工這端，因此過去給薪一直由「維卡」比照印尼當地薪資水準，以印尼盾直接發放薪資至印尼帳戶，嚴重違反我國法律。

賴彥亨表示，榮工在先前的調解會上曾主張自己並非受聘移工的直接雇主，但勞工局指出，引進移工的單位就是法律上的雇主，因此榮工必須負起相關責任；勞工局也呼籲事業單位，應依勞動契約及我國法令規定給付移工薪資，而移工若有遇到任何問題也都可以向勞工局申訴反應。

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