特企／城心曜曜「好地段+好產品」具備雙好條件

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負責「城心曜曜」銷售的慕樺行銷執行副總經理賴慶中表示，這塊基地位於承德大道上，面積超過千坪，是大同區目前單一基地面積最大建築個案，而且超越「黃金角地」雙面臨路的優勢，這塊基地達到「三面臨路」的金鑽寶地格局，正對蔣渭水紀念公園第一排 (大同區面積最大公園約1500坪)，萬坪百年學校雙連國小、成淵國高中(低樓層建築校區)，形成了一個近萬坪街廓的低密度綠憩住宅區，在台北市的核心地段裡，是非常珍稀的一塊基地。賴慶中說：「這裡是承德大道旁、『千坪地、萬坪綠』的居住環境。」地段上的珍稀已經奠定著建築未來長期穩健增值的價值。
借重P＆T，在大同區重塑上海浦西百年建築丰華
好地段一定要有好的建築規劃，才能行塑出好產品，「城心曜曜」重金禮聘擁有152年建築規劃歷史、國際全球十大建築師事務所的Palmer & Turner Group P&T建築團隊合作。從19世紀到21世紀，P&T陸續為香港、新加坡、曼谷、澳門、雅加達、阿布達比、台北等亞洲一級都會打造了無數地標建築物。P＆T Group董事及首席設計師REMO RIVA實地瞭解這塊基地後，認為這棟建築的設計主要精神，必須以建築向「傳承百年風華」的區域發展致敬，沿襲著P＆T在上海、香港創造輝煌建築盛世的一貫理念，以完美規劃，向台北市大稻埕百年輝煌的時光致敬。賴慶中副總補充說道：「P＆T百年前在上海浦西創造輝煌指標建築，如今在大同區這處同樣具備人文歷史的區域，再重塑未來百年的建築丰華。」
創造一種不受時間限制的美、一種永恆的優雅
REMO RIVA表示：「建築的永恆是十分重要的，它會在歲月中長存，即便是幾十年之後，P＆T所規劃的建築必須是依舊看起來仍然是永恆經典的。」面對「城心曜曜」這塊台北市稀有歷史中心區域的千坪基地，P＆T認為，區域裡充滿了文化、歷史、色彩、規模的珍貴元素，必須有一棟「出類拔萃」的指標建築，來對應這個珍稀的土地。幾經琢磨，P＆T將「城心曜曜」以「創造一種不受時間限制的美、一種永恆的優雅」的建築設計理念，雕塑這棟建築矗立在區域成為指標，並且展現對文化和環境的尊重以及對歷史的尊崇。整體建築所選的建築語彙包涵了傳統和古典的元素，創造出引入注目的優雅方案。
REMO RIVA：「城心曜曜」是大同區最好的建築！
如果縱向看「城心曜曜」大樓的外牆，可以明顯看到一列一列的暗與亮的對比，總體設計來自於對古典元素的仔細考量，在這處具有豐富歷史和傳統的地方規劃建造一棟新建築，「城心曜曜」超越了從城市裡既有的視覺環境取材，而是建立一種人文經驗的投射、一種新派現代的樣式。REMO RIVA說：「我想所有住在台北的人都會想搬進去，包括我自己！這是大同區最好的建築！」
「城心曜曜」黃金級綠建築，核心居住地段優勢
慕樺廣告執行副總經理賴慶中表示，「城心曜曜」是擁有「好宅建築者」口碑的士林開發(股票代號5324)深耕大同區後的建築作品，規劃地上24層、地下5層鋼骨RC黃金級綠建築，從這塊基地輕鬆的步行出發，往東15分鐘可以直抵中山北路時尚美食大道、同樣時間往南直奔北車核心雙子星大樓、往西前進大稻埕河濱公園、往北可以抵達台北美術館，這代表著「城心曜曜」的核心居住地段優勢。
「城心曜曜」地點好、產品好、千坪地、萬坪綠
士林開發秉持著「要做就做最好的」建築理念，加上過去的建築口碑受到市場認同，在潛銷過程中，就獲得許多客戶認同。執行副總經理賴慶中表示，現階段洽詢訂購的客戶很分兩大類，一類是為了抗通膨，將資金投注在最好、最保值的建築個案裡而選上了「地點好、產品好」的「城心曜曜」；另一類，就是他們實地觀察後，認同「千坪地、萬坪綠」的珍稀環境，買來自住或傳承給下一代。所以45、65、80坪的大戶規劃，讓居住者在購買時就已經先進行一層市場法則的過濾篩選，達到「千金買屋、萬金買鄰」的門檻。
買到有特色的建築，則是增值更上一層的保證
房地產投資專家表示「置產長期增值是必然趨勢，但是，買到有特色的建築，則是增值更上一層的保證。」一般來說，大基地、鄰公園、三面臨路、國際知名建築團隊規劃都是被認同的單一特色，「城心曜曜」把這些特色匯聚在一起，當然就凸顯地段與產品力的恆久增值潛力。