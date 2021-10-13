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花博開放打疫苗長者大排長龍　北市府坦承：動線規劃不良

▲台北花博爭艷館13日上午開放成為大型疫苗接種場所，不過因為動線規劃不佳，再加上疫苗施打人數多，讓現場長者排隊等候許久。（圖／記者丁上程攝，2021.10.13）
▲台北花博爭艷館13日上午開放成為大型疫苗接種場所，不過因為動線規劃不佳，再加上疫苗施打人數多，讓現場長者排隊等候許久。（圖／記者丁上程攝，2021.10.13）

記者丁上程／台北報導

2021-10-13 14:21:48

台北市今（13）日起開放花博爭艷館作為大型接種站，為長者施莫德納以及AZ兩種疫苗。不過一大清早就有許多長者提前來排隊，且天公不作美還飄著綿綿細雨，再加上現場規劃的動線相當混亂，也引發民眾痛批。對此台北市副市長蔡炳坤也坦承動線規劃不佳，並強調是因為同時兩種疫苗一天內一共要接種一萬劑，才會導致有如此眾多的人潮。不過明後天預約人數相較於今天減少許多，應該不會再出現大排長龍的情況。

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花博爭豔館今天上午開放施打68歲長者、55歲以上原住民莫德納第二劑疫苗，以及先前沒上網預約到AZ疫苗的長者。不過上午不到七時就有高達3000多名長者前往排隊，現場大排長龍，長者在延綿細雨中排隊罰站，有長者排隊2個多小時還沒排到，現場罵聲連連，陪同的家屬更氣憤說，今天天氣差，還讓長輩等這麼久，在花博安排民眾施打疫苗已這麼多次，怎還會發生如此離譜的狀況。

對此台北市副市長蔡炳坤表示，今天花博人數確實特別多，除了有莫德納、還有AZ疫苗，共接種約1萬劑，場內接種雖沒問題，但場外本來有每個小時分時段，很多民眾卻未按照時段來，如果一定要照時段施打就會有抱怨，規劃確實可以再改進。

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