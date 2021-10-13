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奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊表示，青春痘也稱為痤瘡，是最惱人也是最常見的皮膚疾病之一，在12～25歲的人中，有高達85%的人有不同程度痤瘡的困擾；大部分的人在年紀增長後會逐漸改善，但仍有部分的人深受其困擾。
不當偏方治療 恐留下疤痕
COVID-19(新冠肺炎)疫情肆虐全球，戴口罩成了全民運動與日常必備防護措施，因為口罩悶熱、摩擦與更加油膩的肌膚，讓許多痘痘肌族群臉上的痘痘一發不可收拾！而且痘痘實在是個太常見的皮膚問題，常常會被忽略治療的重要性，若使用不適當的偏方或藥物塗抹、接受不適當的美療(做臉)、擠痘等刺激，不只加重痘痘情形，更在疫情逐漸好轉後留下滿臉難以抹滅的疤痕，反而羞於拿下口罩見人。
專業治療不留疤 及早就醫挽救
痘痘治療的藥物方面可分為外用藥膏及口服藥物。常使用的外用藥膏如外用抗生素、過氧化苯甲醯、外用A酸、杜鵑花酸、硫磺。口服藥物則包含抗生素、A酸及賀爾蒙療法。
鄭百珊醫師提醒，雖然現在隨著雷射治療的進步已經可以挽救部分嚴重痤瘡後造成的惱人痘疤，但是過於嚴重的痘疤一旦形成，即使經過漫長的治療可以改善，基本上還是比較難恢復到原本無暇的皮膚，因此還是需要強調早期治療痘痘、預防痘疤產生的重要性。
資料來源：健康醫療網 戴口罩長滿痘痘？ 皮膚科醫傳授「治痘正確觀念」
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