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許小姐她在高中畢業外出工作時突然發病，全身表面呈現鮮紅或深紅色的斑塊，並覆蓋一層厚厚的灰白色鱗狀皮層，尤其是腳幾乎看不到正常皮膚，頭皮、指甲都變形，腳趾頭也一根根腫起來。
不僅全身會紅腫熱痛，尤其夏天時身體熱氣散發不出來，皮膚很燙，就連社區民眾見到她都傳說她罹患會傳染的怪病。
嚴重牛皮癬症狀 持續治療轉好
大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永醫師說，很少看到這麼嚴重的牛皮癬，全身幾乎體無完膚，原以標準治療方式讓許小姐接受照光治療，但範圍太大效果不彰，口服藥也用到可以容忍的最大劑量，卻沒有很大改善，於是積極向健保局申請生物製劑；從去年9月開始展開施打療程加上藥膏塗抹，終於讓她身體、手、胸前、背上灰白色鱗狀皮層逐漸消退。
牛皮癬復發 申請第二種生物製劑逐漸改善
但一個月後許小姐吃了一口以中藥材燉煮的素食豆腐，又恢復到原本狀況。黃光永主任不放棄希望，再次向健保局申請第二種生物製劑，效果非常好，全身逐漸好轉，只剩雙腳有紅色斑塊；而針對長期罹病對身、心的影響，另外會診新陳代謝科、婦科、身心科協助。
資料來源：健康醫療網 全身牛皮癬苦不堪言 高療效生物製劑治療走出新人生
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