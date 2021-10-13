全智賢秀腹肌變回野蠻女友！男星自爆被K頭：打完一直笑

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全智賢今年大動作復出螢光幕，挑選的劇本全都是金銀姬的作品，繼7月的《屍戰朝鮮：雅信傳》後，奇幻災難劇《智異山》將於10月開播。全智賢表示，曾想過有哪位藝人可以連續出演同一位編劇的作品，對於自己能「辦到」感到榮幸，她大力給予編劇肯定：「我沒想過這會是一部這麼厲害的戲劇，這就是金銀姬的實力，看到作家的作品，可以感受到很多細節，感覺我們下一部可以繼續合作！」
不同於全智賢，朱智勛跟金銀姬已合作5年之久，他搞笑表示：「她很像我的阿姨，很像是每年過節都要去跟她打招呼的那個感覺，我們滿常見面！」朱智勛稱讚金銀姬的劇本非常細膩，「她有一個長處，就是很難的場景，她寫出來卻非常簡單，這讓我的演技大大成長、充滿挑戰，就很像在完成作業，我很開心！」
《智異山》釋出的預告中，全智賢跟以往作品一樣，再展「搞笑本色」，金銀姬也覺得當年《我的野蠻女友》的全智賢雖然長大，但閃亮的魅力不減，全智賢感激編劇的稱讚：「應該還是有點搞笑吧？」金銀姬則說：「我還沒想到角色時，我就很想見見全智賢了，見到面後看到她還有著那樣的稚氣，很自由也很強悍，真的成長不少，這次的『徐伊江』很適合她。」
吳政世憑著《山茶花開時》、《雖然是精神病但沒關係》人氣攀升，更榮獲今年《百想藝術大獎》最佳男配角殊榮。這次他在《智異山》中，飾演極端又現實的守山員，問起接演關鍵，吳政世表示：「我當初聽到這部劇的名字就很有感覺，除了感受到魅力，這居然是金銀姬的作品，還是李應福擔任導演，我沒有理由不演吧？」
趙漢哲今年出演的戲劇一部接一部，他在熱播的《海岸村恰恰恰》中飾演抱有歌手夢的村民吳春在；這次在《智異山》飾演護林小隊的組長朴日海，對於今年「上山又下海」的心得，他先搞笑表示：「很高興我又能當tvN電視台週末的男人！」接著透露身處在大自然中，會發現自己有多渺小，但也因為站在大自然下，才發現「我們活在多麼整齊的社會中」。
全智賢過往演出的作品中，像是《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等，都給人搞笑可愛的形象，但在電影《暗殺》中，又不失女人的強悍感；這次飾演的徐伊江更為了救遇難者在所不惜，她表示：「我不是為了演強悍的女生才接下這部戲的，在現在這個時代，女生很強也是一個優點！我其實沒想過我會演守山員，生活周遭很少有機會遇到這樣的人，所以這是一個初體驗，觀眾可以透過電視劇來瞭解守山員這個職業。」
朱智勛跟全智賢雖然同齡39歲，但全智賢比朱智勛出道的早，朱智勛搞笑表示：「我很小的時候就是全智賢的粉絲！我第一次看到她就印象深刻，有著《我的野蠻女友》跟《暗殺》的形象，讓我覺得很熟悉很輕鬆，而且她都會問我餓不餓，常常給我東西吃！對我非常好！還有就是她體力超好，跑得比我快，『全智賢前輩的狀態很好』！」他話說完，逗翻一旁的全智賢。
吳政世也出面爆料全智賢，因2人都飾演守山員，有不少橋段需一起拍攝，有一場全智賢要打吳政世的頭，但卻一直NG，全智賢聽到笑說：「我很常被吳政世逗笑，笑之前導演都會趕快喊卡！」吳政世就說：「我真的不知道我是有多搞笑？通常在打完的時候才會笑場，結果她打之前就笑了！而且笑之後應該就是卡，然後道歉不打了，但她笑完還是給我打下去，真的是...有夠投入。」全智賢急忙解釋與道歉，她說：「我當下就覺得要認真，但我就是忍不住！對不起！！」
全智賢話匣子大開，她透露對於飾演的角色年齡，竟跟趙漢哲「同齡」感到不滿，「希望大家不要誤會，趙漢哲的年齡比我大，誰知道劇本居然寫我們同年紀，我還跟編劇說我好無辜，居然跟大叔同年齡，我還要去調適心情，這真的很難耶！」趙漢哲聽完回擊：「我不覺得這有什麼問題啊？畫面滿有說服力的耶！」幽默發言笑翻全場。《智異山》10月23日起，每週六、日晚上8點與韓國同步在愛奇藝國際站獨家播出。