名家論壇》韋安／柯文哲2024總統夢和「一盤大棋」

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最近，有關柯選2024的訊息，有點混亂。被媒體問到時，柯說，如果郭台銘到時候民調比他高，他會支持郭。民眾黨立委，柯的愛將蔡壁如則說，2024不排除「柯郭合」的可能性。
不過，這些只是有表面張力和話題導向的說辭，柯文哲的真實意圖究竟為何？
據瞭解，在柯陣營的內部，已經在討論著「一盤大棋」。
一，斷定綠營最後一定派賴清德出馬。
二，朱立倫雖說過要找「最強人選」代表國民黨出戰，但他主觀參選意願極強。朱會動用手中掌握的黨機器，讓比他強的侯友宜、郭台銘「不方便」出來，最後只有他能出現。郭當初是自動退黨，他不是被開除，交個申請隨時可以回黨。
三，這樣在賴、柯、朱三人中，柯以目前狀況，居第二，並維持到2024，就可以重演2018台北市長選舉的場景。上次是發生偏綠板塊的棄保，棄姚（文智）保柯，下次則是偏藍板塊的棄保，棄朱保柯。
四，不可能發生「郭柯配」或「柯郭配」，兩人都不會擔任對方的虛職副手。柯會打出，自己選總統，郭當行政院長的「王牌」，來吸收選票。有點想得美。
這種情形可能發生嗎？先看看以下2個機構的民調。
《美麗島電子報》8月30日，公佈的民調顯示，在2024「誰最適合做我們下一屆的總統」方面，隨機提示5位人選姓名後，結果依序為賴清德25.1%、侯友宜22.9%、柯文哲15.9%、鄭文燦8.4%、朱立倫5.9%。
無論朱立倫再怎麼努力，或是2022國民黨有什麼驚天大勝，已經被定型化的他，看來很難改變在賴、柯、朱三者間，扮演悲劇「小三」的命運。雖然朱的支持者，一再強調他與美國人關係良好，有所助益，但美國對台灣的選舉，有時可以順水推舟，卻無法力挽民意狂瀾。
9月初，《臺灣民意基金會》政治人物民眾感情溫度調查中。侯友宜以平均溫度69.75居首位，陳時中61.26，柯文哲57.41。柯雖位居第三，但仍屬於有吸引力的正向值
。
《臺灣民意基金會》9月28日，又公佈了一份最新民調顯示，柯文哲應該受到更大的加持和鼓勵。政黨支持度上，30.1%支持民進黨；19.3%支持國民黨；13.3%支持民眾黨。
民眾黨方面，20至24歲年輕選民中，擁有21.7％支持者，遠超過國民黨的6.8％，足以和民進黨23.5％分庭抗禮。
臺灣民意基金會董事長遊盈隆更指出，大學以上教育程度者民眾黨明顯多於國民黨。而且在35歲以下年輕族群，國民黨都被民眾黨超車，掉到第三名。甚至臺南、高雄支持度也輸給民眾黨。
網路輿論大環境下，支持者具高學歷和年輕化，代表著巨大的聲量、議題製造和輿論攻防能力。柯文哲一路走來，都是靠著網路和年輕人發跡。2024與藍綠角力中，柯仍可發揚此一絕對優勢。
三黨現狀猶如以下樣貌，國民黨穿皮鞋，但鞋已經破了，開口笑腳趾在外。民進黨原本穿草鞋，現在已換成了布鞋。柯文哲和民眾黨還是光著腳，毫無掛礙和包袱。
柯前三次選舉，兩次市長，一次大贏，一次險勝。組黨選立委，也一舉成為第三大黨。他未來的「一盤大棋」，說不定還真的走得通呢！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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