本田航空夢第二彈 ─ 11人座HondaJet 2600 Concept亮相！

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Honda所推出的首款輕型商務客機HondaJet，在2015年陸續取得各地區合格證開始販售以來，以優於同級機種的性能與高CP值，銷售成績頗為亮眼，至今在全球已經銷售出超過170架；也許許多人認為Honda只是兼著投入航空產業，但就在HondaJet開始販售後約六年，再發表了全新概念機種HondaJet 2600 Concenpt，外觀上HondaJet 2600 Concenpt有如HondaJet的加長版，最大乘客承載數增加至11人〈含飛行員〉，同時提供120平方英尺之置物空間。
HondaJet 2600 Concenpt與HondaJet相同有著流線外型，以及獨特機翼上發動機布局等特色，原廠聲稱它是第一架飛行距離可橫跨美國大陸的輕型商務客機，以NBAA IFR 標準其最大巡航續航力為2,625海裡（約4,862公里），而且最大飛行高度為最大作業高度 47,000 英尺（約 14,326 m），較同級機更高的飛行高度，以達成同型機提高20%燃油效率之目標，比起中型商務客機，節能效果更提高達40%以上。最大巡航速度則為450 節（約 833 公里/小時）。
Honda宣稱HondaJet 2600 Concenpt有著輕型商務客機級距中最大的座椅間距，以及座艙高度〈1.59m〉，含飛行員最大乘載數為11人，並且提供三種模組化座艙布局供消費者選擇。同時，HondaJet 2600 Concenpt同樣具有高度自動化飛行技術，導入全新自動動力控制系統，大幅減輕飛行員操作壓力，僅一名飛行員也可輕鬆執行飛行任務。
Honda初步未公布太多詳細細節，包括：建議售價與正式上市時間等皆未公布，但一般估計從試飛測試到取得合格，至少還得花兩年以上時間，所以想買一架HondaJet 2600的朋友，還有一點時間可以做財務規劃了。