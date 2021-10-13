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綠內部民調：84%挺蔡英文國慶演說、95%認前途台灣人決定

▲總統蔡英文的國慶演說，獲得國人高度肯定與支持。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）
▲總統蔡英文的國慶演說，獲得國人高度肯定與支持。（圖／記者葉政勳攝，2021.10.10）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-13 15:52:35

民進黨今（13）日召開中常會，兼任黨主席的總統蔡英文在會中表示，國慶日剛過，今年政府針對當前的內外挑戰，提出了「四個堅持」的主張，希望朝野政黨，能夠依循2300萬台灣人民的最大公約數，作為我們對內運行民主政治、對外團結一致的共同立場，一起來因應國家內外的各項艱鉅挑戰。

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蔡英文說，這幾天下來，看到在野黨有些不同意見。不過，這「四個堅持」並不是蔡英文個人、也絕非民進黨一黨的主張。相信這是合乎台灣人民主流民意，符合台灣當前國家的需要。

蔡英文強調，面對中國的軍事威脅，民進黨政府未曾鬆懈，而即便國際社會的支持力道增加，台灣也不曾冒進挑釁，更善盡我們作為國際社會一員，維護區域和平穩定的責任。

蔡英文重申，台灣絕對不會屈服於壓力，強化國防自主更是政府的當務之急。為了強化台灣的自我防衛能力，政府已經提出特別預算案，目前正在立法院進行審查。她要呼籲在野黨一同支持，展現自我防衛的決心。

另有綠營幕僚透露，民進黨秘書長林錫耀今日在中常會中報告，國慶後黨內有針對蔡英文的「四個堅持」論述進行民調，獲得極高的民意支持，「甚至可以說是超主流民意也不為過」，希望朝野各界，大家對蔡英文提出的「四個堅持」，凝聚最強大的共識，才能夠克服種種難關。

據透露，蔡英文在國慶演說中提出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，獲得了84％國人支持、另有9%不支持。此外，另一題詢問「台灣前途應由全體台灣人來決定，還是由全體中國人來決定」，認為由台灣人決定的佔95%，僅有2%國人認為要由全體中國人決定。

綠營幕僚表示，雖然民調還在進行調查，但只做一天就有如此強烈的民意反映，證明蔡英文的國慶演說或者民眾高度認同，也是台灣主流民意的展現。相較於藍營政治人物這幾日的崩潰言論，馬英九還嗆違憲的說法，顯然藍營對於台灣主流民意的了解有相當大的落差。

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