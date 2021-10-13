超強卡司加盟《猛毒2》成大反派 湯姆哈迪：他真的很棒
《猛毒2：血蜘蛛》今（13）日在台正式上映，該片昨日在台北舉辦媒體首映會，吸引許多漫威鐵粉扮成「猛毒」共襄盛舉。《猛毒2：血蜘蛛》故事延續前集劇情，由伍迪哈里遜飾演的殺人魔克萊圖斯卡薩迪將會變身殘暴的反派「血蜘蛛」，與湯姆哈迪飾演的艾迪布洛克及「猛毒」展開一場腥風血雨的對決。湯姆哈迪也親自錄影片和現場觀眾打招呼，透露電影片尾將有精采彩蛋，呼籲看過的影迷粉絲不要劇透爆雷。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-13 16:03:53
演過許多電影的實力派演員伍迪哈里遜，過去曾參與過《飢餓遊戲》、《星際大戰》暢銷系列電影演出，靠著《猛毒2：血蜘蛛》的反派殺人魔一角，讓他正式進入漫威宇宙。對於這個新挑戰，伍迪哈里遜非常淡定，但他女兒卻非常興奮，他透露：「我女兒是漫威鐵粉，血蜘蛛是個很殘暴的角色，他跟哪個漫威角色對戰都會很有看頭。」
湯姆哈迪憶起與伍迪哈里遜的合作時表示：「伍迪絕對是我見過最酷的人之一，作為一個演員，他就是如此的無懈可擊並且百分百信任他可以做得到。沒有一件事情是你跟他說了會讓他嚇到，他總是有答案或是解決辦法，他甚至還可以講故事給你聽。以一個演員來說，他真的很棒而且擁有才華橫溢的創意，跟他共事絕對很令人開心。」而伍迪哈里遜也表示：「我認為湯姆哈迪是很棒的演員，他也絕對是最有影響力的演員之一。」