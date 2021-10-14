COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

緬甸能作為家庭看護工替代來源嗎？迄今卡關原因曝

▲移工、外籍看護示意圖。（示意圖／shutterstock）
▲移工、外籍看護示意圖。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-10-14 01:00:00

台灣近幾年長期缺工，自從1990年代開始引進移工至今已經有30年，主要來源國為有越南、印尼、泰國和菲律賓。四方報曾報導過《外籍看護嚴重短缺，專家質疑：「這是社福問題怎會用勞動議題處理呢？」》，其中概述並探討短缺原因，然而除了制度問題之外，解決方案之一如尋找他國外籍看護也應考慮。台灣政府曾研擬以斯里蘭卡、寮國、緬甸、柬埔寨作為家庭看護替代來源，為何至今仍卡關？ 

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國及印尼陸續對全球勞工目的國發出停止輸出勞工政策規劃；對此勞動部曾委託學者研究，建議未來選擇外勞來源國有緬甸、柬埔寨、孟加拉及印度。而民間學者更建言斯里蘭卡和寮國等國家，希望政府能積極規劃，但至今仍然卡關。學者建議的印度，目前外交部仍在接洽中；至於孟加拉、緬甸則是因為無法設立辦事處呈現僵局，且緬甸今年發生軍政府政變，至今局勢動盪不安；柬埔寨則是因為只承認中國，對我國輸出勞工事務不積極。 

根據研究報告，學者指出，有機會成為我國外勞輸出國之鄰近國家將首推南亞諸國，因為勞動力非常充沛。南亞的印度約13億人，平均年齡26歲，人口還會再成長50年，且無外交的壓力，可先鎖定某幾區域引進，如東北方阿薩姆或周遭的六個省，信仰基督教且英文流利。其次東南亞他國，如緬甸、柬埔寨、寮國和斯里蘭卡，為日本、韓國尚未開發之地區，可為一潛在發展區塊。學者在報告中強調，外勞政策不應單獨檢視，需與國家整體人力政策、 產業政策與照顧政策綜合考量。尤其是尋覓新的勞動力輸出國，須顧慮面向廣泛，除無邦交外，還有文化適應、語言溝通等，同時應教育國人與外國人如回教徒及印度教徒的相處方式。  

台灣社福類產業目前對印尼籍看護的依賴性極高，據統計，截至2020年年底，我國家庭看護工達23萬7728人，其中來自印尼就有19萬1365人，占比逾８成。 

除此之外，根據勞動部統計，2020 年3月底在台外籍移工人數71.9 萬人，較上年同期增1.9％，由於沒有開放中國勞工來台工作，外籍移工以印尼籍27.9萬人居首（占38.9％），其次為越南籍22.1 萬人（占30.8％）及菲律賓籍15.9 萬人（占22.1％），三者合占92％。 

政治大學勞工研究所教授成之約曾分析，目前就新南向國家中，若要取代社福移工，那應以華僑較多、聽得懂中文的國家為主，如緬甸、柬埔寨、寮國等國家。 

事實上，在去年底，台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘針對印尼政府片面宣布實施移工「零付費」政策，曾表示將串聯香港、新加坡的雇主團體，一同抵制印尼勞工，也呼籲政府開放緬甸、柬埔寨、寮國等勞工來台，不過至今政府仍在洽談中，難以解決。 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀