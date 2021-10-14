緬甸能作為家庭看護工替代來源嗎？迄今卡關原因曝

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根據研究報告，學者指出，有機會成為我國外勞輸出國之鄰近國家將首推南亞諸國，因為勞動力非常充沛。南亞的印度約13億人，平均年齡26歲，人口還會再成長50年，且無外交的壓力，可先鎖定某幾區域引進，如東北方阿薩姆或周遭的六個省，信仰基督教且英文流利。其次東南亞他國，如緬甸、柬埔寨、寮國和斯里蘭卡，為日本、韓國尚未開發之地區，可為一潛在發展區塊。學者在報告中強調，外勞政策不應單獨檢視，需與國家整體人力政策、 產業政策與照顧政策綜合考量。尤其是尋覓新的勞動力輸出國，須顧慮面向廣泛，除無邦交外，還有文化適應、語言溝通等，同時應教育國人與外國人如回教徒及印度教徒的相處方式。
台灣社福類產業目前對印尼籍看護的依賴性極高，據統計，截至2020年年底，我國家庭看護工達23萬7728人，其中來自印尼就有19萬1365人，占比逾８成。
除此之外，根據勞動部統計，2020 年3月底在台外籍移工人數71.9 萬人，較上年同期增1.9％，由於沒有開放中國勞工來台工作，外籍移工以印尼籍27.9萬人居首（占38.9％），其次為越南籍22.1 萬人（占30.8％）及菲律賓籍15.9 萬人（占22.1％），三者合占92％。
政治大學勞工研究所教授成之約曾分析，目前就新南向國家中，若要取代社福移工，那應以華僑較多、聽得懂中文的國家為主，如緬甸、柬埔寨、寮國等國家。
事實上，在去年底，台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘針對印尼政府片面宣布實施移工「零付費」政策，曾表示將串聯香港、新加坡的雇主團體，一同抵制印尼勞工，也呼籲政府開放緬甸、柬埔寨、寮國等勞工來台，不過至今政府仍在洽談中，難以解決。