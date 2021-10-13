頭髮掉不停？落髮危機有年輕化趨勢！醫籲及早鼓起勇氣開始治療！

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女性也有雄性禿！落髮、禿頭危機一次知
事實上，造成落髮、禿頭的因素有很多，沈彥廷醫師表示，除了因為疾病外，多數「雄性禿」問題，來自於基因，很多人認為只有男性才會有「雄性禿」，這可是大錯特錯，因為女性也會有。此外，生活壓力大、作息不正常、飲食油膩、過度清潔與使用不適當的洗髮乳、髮膠、乾洗髮等，都是導致加速落髮或提早迎接禿頭的主因。
▲落髮有無異常，沈彥廷醫師教大家用4關鍵自我檢測。
「頭髮的生長，有一定的週期，過了生長期的頭髮本來就會自然落下」，只是週期長或短、頭皮健不健康都很重要，沈彥廷醫師教大家用4關鍵自我檢測：
1、髮質變細、變稀疏與扁塌、難整理。
2、頭皮變得異常會出油。
3、進行頭髮拉扯測試(hair pull test)，可以抓起20至30根的頭髮，如果每把可拉下5至10根的頭髮，可能出現問題。
4、洗髮與吹髮時，頭髮掉落超過20根以上，或者浴缸或水槽裡的頭髮，把排水孔塞住，可以在清理時，計算掉髮數量。
毛囊死亡不可逆！及早治療是關鍵
沈彥廷醫師指出，當掉髮超出50至150根，外觀就會開始改變，通常側邊顳額角輕微後退，接著髮際線的位置距離兩耳經過頭頂的水平連線大於 2 公分，而當側邊三角形缺角變得明顯，又合併髮際線後移的情況，也就是大家熟知的「M型禿」。當頭部開始受到影響，變得比較稀疏時，前後掉髮區域還是分開的，最後，可能會嚴重到掉髮的範圍更擴大，剩下後枕部頭髮是健康的。
不少人會在心中問道：「難道我的頭髮會跟變了心的女友一樣，一去不回嗎？」對此，沈彥廷強調，出現異常落髮，越晚尋找專業醫師進行評估治療，挽救「禿」勢的困難度就越高，因為萎縮死亡的毛囊是不可逆，但是正在萎縮的毛囊是還有救的，根據臨床上的觀察，許多病人礙於「心理因素」不敢治療。
▲沈彥廷強調，出現異常落髮，越晚尋找專業醫師進行評估治療，挽救「禿」勢的困難度就越高。
其實隨著醫療科技的進步，不僅治療的選擇性增加，即便要進行「植髮」手術，目前的技術也能做到微創，不但提升毛囊的存活率，又能降低術後傷口的疼痛感，而且不影響日常生活。
植髮選擇有哪些？擺脫「光禿禿」命運
沈彥廷指出，目前植髮方式分為傳統切頭皮植髮、微創植髮FUE、高科技植髮ARTAS，除了傳統的植髮手術是以切頭皮的方式，其他都以毛囊為單位做取髮，唯一雷同的是，植髮僅能用自身的頭髮進行移植。所有的治療還是必須由專業醫師進行全面性的評估討論，選出最適合自己適合的治療方式，才能完成心中理想的頭型。