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論文第一作者、林口長庚醫院肝膽胃腸科陳聰興醫師表示，這項訊息將可提供醫師對於消化性潰瘍患者治療及後續追蹤的參考，尤其對於診斷為胃潰瘍患者，務必進一步確定是否有幽門螺旋桿菌感染並予以根除，且希望此研究成果未來能對消化性潰瘍及幽門螺旋桿菌感染，提供更精準的治療方向。
幽門螺旋桿菌 8成帶菌者並不會表露病徵
林口長庚醫院肝膽胃腸科葉昭廷教授研究團隊是收集2019年共600名接受胃鏡檢查個案的胃部切片檢體，與2001年1,030名個案進行比較研究，證實了幽門螺旋桿菌發生於胃潰瘍和十二指腸潰瘍的基因組存在一定的差異性。
陳聰興醫師提及，舊觀念認為人體的腸胃潰瘍等疾病，與吃辛辣食物、壓力等造成相關，與此同時一直認為沒有任何細菌能長時間在胃部強酸的環境下生存；而現今約有50%的世界人口能在其腸胃道中發現幽門螺旋桿菌之存在，但超過80%的帶菌者並不會表露病徵。
正確診斷、對症下藥 幽門桿菌治癒高
目前世界衛生組織(WHO)宣佈，幽門螺旋桿菌為微生物型的致癌物質，也是第一個被確認可對人類致癌的原核生物，不可不慎！
陳聰興醫師強調，幽門螺旋桿菌並非難治之症，只要正確診斷、予以適當的抗生素處方，可以達到很高的治癒率，避免長期腸胃潰瘍反覆產生，亦可提升生活品質，擺脫胃痛困擾重拾健康。
資料來源：健康醫療網 十二指腸潰瘍、胃潰瘍與幽門螺旋桿菌有關？ 長庚研究揭新面紗
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