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陳時中：疫苗若達6成覆蓋率 也未必能解封
衛生福利部陳時中部長指出，希望月底前達成第一劑覆蓋率7成、第二劑3成，拚年底第二劑6成覆蓋率，就算達6成疫苗覆蓋率也未必能解封，仍需持續觀察。
美國5月初打過疫苗能免戴口罩的政策，在Delta病毒肆虐後又緊急轉彎，美國CDC在7月起建議恢復室內戴口罩，顯示Delta病毒不容小覷，防疫功夫仍不能鬆懈。
完善配備防堵疫情 防疫更安心
目前防疫重點仍是擴大疫苗接種率，完備的防疫措施也有助於進一步減少疫情擴散的可能。學校、政府單位、民間企業等各界陸續採買防疫門，進入場所前就徹底清潔消毒，防範了病毒，也讓出入場所的人員更安心。
防疫門廠牌琳瑯滿目，日前就有生技公司推出「霧化禦守柱」，使用不刺激人體黏膜的「納米離子水」，將水進行特殊處理後形成奈米大小的「氫氧根離子」附著到病菌上，進入病菌內部破壞構造抑制活性，能有效抑制A型與B型流感病毒、克沙奇病毒B3、腸病毒71型等常見致病病菌。
▲臺北醫學大學前副校長、生技公司董事長謝明哲教授。
前臺北醫學大學副校長、生技公司董事長謝明哲教授表示，納米離子水霧化禦守柱除了能當霧化器，將抑菌液均勻霧化分佈在空間抑菌，兩根以門寬距離放置，也能作為有效的防疫門，而且納米離子水作用完畢後就能還原為水，對人體無害，也不傷害環境。
面臨疫情來襲，民眾早已適應防疫新生活，目前除了施打疫苗，防疫配備更能增添民眾的防疫信心。目前防疫門產品日新月異，不僅能有效抑制環境中的病菌，且對人體及環境不會造成傷害，勢必將有機會成為防疫的新興選擇。
資料來源：健康醫療網 疫苗施打對象擴大、防疫不鬆懈 「防疫門」成妙招
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