2021高雄電影節加碼免費放映　林柏宏挑戰驚悚獨角戲

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今年8月因應疫情微解封，高雄市電影館推出「K Series」短片集創作計畫，製作一系列以「K」（Kaoshiung）為名的短片，呈現在疫情時代下，以影像創作突破種種限制與框架的精神。洪子烜執導的《Kidnapped》以懸疑驚悚的節奏描述取消文化的網路力量，全片由林柏宏獨挑大樑，飾演被綁架的繪本作家，在狹小的密室裡，林柏宏僅以聲音和臉部表情就展現出層次豐富的表演爆發力，影片在窄小空間創造出多變的攝影運鏡，展現洪子烜導演純熟的場面調度功力。
由曹仕翰執導的《Keep in mind：Father’s cinema》，創作靈感源自高雄近年越來越多老戲院歇業並即將拆除，加上疫情爆發後，在電影院看電影成為格外令人珍惜的事，影片試圖喚起電影院帶給人的感動與溫度，特別請來李淳深情演繹對父親與電影都充滿依戀的兒子，片中李淳無台詞演出，完全用眼神傳達遺憾與濃烈情感，全片沉靜凝鍊、餘韻動人。
周東彥導演的《Kiss》延續前作《霧中》男色三溫暖的主題，請來繼《親愛的房客》之後，接連演出多部同志角色的王可元主演，王可元此次扮演踏上同志三溫暖的太空人，好奇的探索人與人的肌膚觸碰與連結；導演周東彥表示疫情造成人與人間的距離與隔閡，也因此加深了人們的孤獨與對接觸的渴望，全片以科幻詩意的超現實魔幻感，帶領觀眾走進夢境般的三溫暖。
殷振豪導演的《K-POP》再展拿手台式美學風格，以明快節奏呈現防疫期間的荒謬趣味，並帶出世代差異衝突，王彩樺、盧以恩攜手飾演因疫情被迫共處的單親母女檔，王彩樺裝扮成典雅的台日混搭喫茶店老闆，發揮出有別以往的內斂演技，演活孤寂又刀子嘴的老派母親，以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎的盧以恩，詮釋充滿青春活力的哈韓少女，母女鬥嘴互動火花十足，全片詼諧逗趣、笑中帶淚。
擅長刻畫社會現象的曾威量導演，以紀錄形式拍攝高雄的城中城大樓，城中城曾為鹽埕區最繁華的商業百貨，如今已日趨沒落，大樓的居民無以為繼的生活狀況卻乏人問津，片名《Kaohsiung City, Yancheng District, Fubei Rd., No.31》即試圖留下這棟大樓存在的痕跡，影片紀錄大樓各空間所承載的時代記憶，並讓處於社會邊緣而被人遺忘的面孔再次被看見。