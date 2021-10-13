陳柏惟罷免案說明會今登場 　罷免門檻7萬3744人

第10屆立法委員(台中市第2選區)陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，台中市選舉委員會今(13)日晚上7時舉辦電視罷免說明會，將分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人。





我是廣告 請繼續往下閱讀







台中市選委會表示，為供台中市民收視立法委員陳柏惟罷免案公辦電視罷免說明會，今日晚上7時民眾可透過大屯有線頻道(CH20頻道)收看現場直播；此外，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，也同步於台中市選委會YouTube進行網路直播。











台中市選委會指出，此次說明會將分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，主持人會在說明前唱名，若3次唱名未到就屬棄權。











此外，公職人員選舉罷免法第90條規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才能成立。如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。











台中市選委會說明，台中市第2選區立委投票人數為29萬4,976人，罷免同意票門檻為7萬3,744人，但罷免案實際投票人數仍以中選會公告正確人數為準。











台中市選委會並提醒，第10屆立法委員(台中市第2區)陳柏惟罷免案將於10月23日投票，當日應提憑本人國民身分證、印章及投票通知單，前往指定之投票所領取罷免票並投下神聖的一票。



