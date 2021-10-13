增幅創新高 主計總處：8月經常性薪資平均45543元
行政院主計總處今（13）日公布8月份全體受僱員工薪資調查結果，8月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為45,543元，月增0.99%，年增1.97%；8月增幅也創下14年以來新高。加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為53,911元，年增0.70 %。
記者張志康/綜合報導
2021-10-13 17:09:07
主計總處表示，隨著國內疫情逐漸穩定，相關商業活動持續回溫，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業（包括美容美髮按摩等）經常性薪資分別月增 5.42%、5.00%、3.31%。
在總薪資方面，電腦、電子產品及光學製品製造業月增19.06%最高，主計總處指出，這是受到了部分廠商 8 月發放員工酬勞（紅利）影響。相較之下，電子零組件製造業7月份便已發放，本月呈現月減32.62%。
另外，電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業也因為7月便發放績效獎金，呈現月減 32.34%、24.71%。各行業增減後，全體受雇員工總薪資月減7.58%。
主計總處也特別表示，由於國內本土疫情趨緩，勞動市場持續回溫，8月底工業及服務業全體受僱員工人數809萬3千人，較上月底增3萬人或0.36%。預期9月份也應可維持8月份水準。