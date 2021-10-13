明年57屆六堆運動會　六堆各鄉區攜手在地企業籌辦

素有大武山下小奧運之稱的「六堆運動會」，今 (13) 日在客家文化發展中心主任何金樑邀集主辦竹田鄉長傅民雄及六堆各鄉區首長及王新財等多位，在地企業家及六堆在地重要組織，召開第一次籌備委員會議研商討論，並發揮六堆運動會的社會影響力和客家在地的文化認同。

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客發中心主任何金樑表示，六堆運動會能歷時 73 年舉辦不輟，體現了六堆人彼此扶持團結的精神，在客委會主委楊長鎮的大力支持下，將六堆運動會當作六堆文化品牌經營管理，不僅邀集體育、行銷宣傳及產業等各界人士的參與外，致力於「組織升級、賽事升級、參與升級」活動與國際接軌。

第 57 屆主辦單位屏東縣竹田鄉鄉長傅民雄提到，這次六堆運動會除了推廣新興賽事外，更要傳揚傳統的運動競賽和民俗趣味競技，如揹穀包、跌三烏等，更有客家作曲、攝影藝文、產業展覽等活動。

期望達到全家出賽、全鄉動員和全民參與等目標，竹田鄉將協調周邊民宿、會館，安排 3 天 2 夜住宿和遊程，讓來賓除參加運動會賽事外，亦可遊覽慢城竹田和六堆客庄景點。