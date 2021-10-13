Nissan 舉辦雙向直播展間音樂會 X-Trail 動聽特仕車監修人動力火車動聽開唱
裕隆日產於 10 月 9 日在 Nissan 展間首創舉辦線上雙向直播展間音樂會，與車主一同歡慶 X-Trail 動聽特仕車限量 100 台正式上市， 特別邀請擔任動聽監修人的「動力火車」蒞臨 Nissan 新店旗艦店，共同鑑賞 X-Trail 動聽特仕車升級「動聽享樂套件」JBL 揚聲器、DSP 數位音效處理器以及「動感外觀套件」前後擾流翼、動感黑尾翼、搖滾黑鋁圈等產品力，並熱情演唱兩首經典歌曲「忠孝東路走九遍」與「彩虹」，讓車主朋友重溫動力火車於金鐘獎頒獎典禮壓軸演出的動聽歌聲，活動同步直播與 38 間 Nissan 展示中心的車主熱情互動，全台各地展間超過千位車主朋友熱烈參與。
2GameSome - 有車賞
2021-10-13 17:25:00
此外，裕隆日產將於 10 月 16 日與 10 月 17 日舉辦「動力小車 DIY 活動」，誠摯邀請消費者報名參加，親子一同蒞臨 Nissan 展間體驗 X-Trail 動聽特仕車的產品獨特魅力，並創造獨一無二的動力小車，消費者可洽詢全國 Nissan 展示中心確認場次報名參加。