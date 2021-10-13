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孩子吐藥需補吃嗎？　藥師解惑

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孩子吐藥需補吃嗎？　藥師解惑

健康醫療網

2021-10-13 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】孩子是爸媽心中的寶貝，若是小孩不舒服或生病，家長與其他照顧者一定會很擔憂！對此，食品藥物管理署邀請臺北市立聯合醫院陳巧丹藥師針對兒童用藥安全常見疑慮一一解惑。

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兒童用藥錯誤　多與劑量服用錯誤有關

世界衛生組織（WHO）兒童用藥安全報告指出，兒童用藥錯誤的發生率為成人的三倍，主要與劑量錯誤有關。「兒童不是縮小的大人」，由於兒童器官發育尚未成熟，代謝藥品的能力與成人不同，因此，用藥劑量需依照體重或年齡精算，且應優先使用易於依照年齡或體重進行劑量調整的「兒童專用製劑」。

兒童專用製劑　餵藥器來輔助給藥

所謂的「兒童專用製劑」，多為兒童親善口味，劑型設計方便兒童吞服，且常搭配量具或餵藥器來輔助給藥，協助家長在餵藥上更便利、更容易掌握劑量。若醫師處方每次服用½或¼錠時，建議購買切藥器，並於服藥前將藥品切割，取得正確劑量；給藥時，可以用湯匙將切割後的藥錠壓碎，再泡溫水服用。

藥品磨粉安定性差　剩藥不可再服

藥品隨著保存環境不同，可能會影響效期，進而影響藥效，尤其是藥品磨粉後，安定性會變差，因此，未用完的藥品不建議下次再服用。此外，每次的病情不一定相同，若服用上次沒吃完的藥品，不僅無法對症下藥，還可能延誤病情，甚至造成更嚴重的併發症。

孩子吐藥立即補服　不確定因素應向藥師詢問

孩子吐藥時有所聞，若服藥後馬上嘔吐，原則上可立即補服相同藥品；若是服藥後半小時以上才嘔吐，則不需再補服；假如不確定是否應該補服藥品，可致電諮詢醫師或藥師。

此外，藥品磨粉確實比較苦，必要時可嘗試加少許糖漿掩蓋味道；若是服藥的順從性不佳，可請教醫師能否開立兒童專用製劑，減少小朋友排斥服藥。



資料來源：健康醫療網 孩子吐藥需補吃嗎？　藥師解惑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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