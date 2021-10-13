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世界衛生組織（WHO）兒童用藥安全報告指出，兒童用藥錯誤的發生率為成人的三倍，主要與劑量錯誤有關。「兒童不是縮小的大人」，由於兒童器官發育尚未成熟，代謝藥品的能力與成人不同，因此，用藥劑量需依照體重或年齡精算，且應優先使用易於依照年齡或體重進行劑量調整的「兒童專用製劑」。
兒童專用製劑 餵藥器來輔助給藥
所謂的「兒童專用製劑」，多為兒童親善口味，劑型設計方便兒童吞服，且常搭配量具或餵藥器來輔助給藥，協助家長在餵藥上更便利、更容易掌握劑量。若醫師處方每次服用½或¼錠時，建議購買切藥器，並於服藥前將藥品切割，取得正確劑量；給藥時，可以用湯匙將切割後的藥錠壓碎，再泡溫水服用。
藥品磨粉安定性差 剩藥不可再服
藥品隨著保存環境不同，可能會影響效期，進而影響藥效，尤其是藥品磨粉後，安定性會變差，因此，未用完的藥品不建議下次再服用。此外，每次的病情不一定相同，若服用上次沒吃完的藥品，不僅無法對症下藥，還可能延誤病情，甚至造成更嚴重的併發症。
孩子吐藥立即補服 不確定因素應向藥師詢問
孩子吐藥時有所聞，若服藥後馬上嘔吐，原則上可立即補服相同藥品；若是服藥後半小時以上才嘔吐，則不需再補服；假如不確定是否應該補服藥品，可致電諮詢醫師或藥師。
此外，藥品磨粉確實比較苦，必要時可嘗試加少許糖漿掩蓋味道；若是服藥的順從性不佳，可請教醫師能否開立兒童專用製劑，減少小朋友排斥服藥。
資料來源：健康醫療網 孩子吐藥需補吃嗎？ 藥師解惑
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