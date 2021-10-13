《俗女2》陳嘉玲陣痛到一半被塞戒指！4種求婚方式更NG！

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女生毫無打扮的尷尬時刻
女生光是和姊妹出門逛街，穿搭和妝容都要想半天了，更何況是在自己一生一次的求婚現場！尤其是親友皆在或人來人往的公眾場所，真的不會有人想在素顏、沒洗頭還穿著卡通睡衣的狀態下被萬人矚目，想到自己「最自然」的模樣會出現在朋友的PO文和限時動態裡，還要合照紀念永世留存，真的會很嘔！
酒後之言都不算數
在宣讀求婚誓詞前，喝點小酒壯膽都還說得過去，畢竟在酒勁上頭本來就比較敢去「幹大事」，但如果已經出現醉意，即便不到開始胡言亂語的程度，也還是先暫緩求婚為佳。因為人在喝醉時通常不會按照牌理出牌，演練了一百遍的求婚流程更會直接「走針」，感人的偶像劇情立馬變成綜藝節目，還可能斷片失憶，白忙一場。
臨時起意的輕浮示愛
毫無事先規劃的求婚絕對是超級大地雷，結婚是人生大事，不是去便利商店買個飯糰那麼簡單！千萬不要只是在花前月下，突然覺得氣氛好棒，就擇日不如撞日想問對方要不要嫁給你！未經深思熟慮的決定不只容易反悔，再沒有少女心的女生對求婚儀式也都多多少少抱有憧憬，即便完全不在乎儀式感，也不想被一時興起的隨便打發了啊！
各種假裝吵架、分手的惡整計畫
應該沒什麼比騙對方說要分開或故意找事吵架，更糟糕的求婚方式了吧！即便立意是在製造情緒轉折，鋪陳驚喜，但「不能輕易說分手」應該是眾所周知的常識，何況爭執橋段若設計不好更容易弄巧成拙，萬一不慎假戲真做，說不定就真的分了，給你來個劇情大轉彎！遇到情緒敏感的情人，還可能一時失意做出衝動行為，務必小心防範！而且就算求婚成功，日後也會心存芥蒂，畢竟若是真心憐惜，怎麼捨得讓對方傷心呢？
不是要求男生一定要安排跨年等級的煙火秀，或請迪士尼人偶一字排開跳舞，而是面對承諾與婚姻，任何人都希望能被慎重、真誠且專注的對待。因此一定要先試探對方嚮往哪種求婚方式，再謹慎規劃、備好後援，才能給伴侶一個美滿的求婚驚喜！希望大家都能有情人終成眷屬，抱得美人歸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！