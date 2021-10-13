COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《俗女2》陳嘉玲陣痛到一半被塞戒指！4種求婚方式更NG！

▲《俗女養成記2》陳嘉玲（謝盈萱 飾）在產房痛得呼天搶地時，男友蔡永森（藍葦華 飾）竟在此時掏出戒指作勢下跪求婚。（圖／翻攝CATCHPLAY PLUS 劇情影片）
▲《俗女養成記2》陳嘉玲（謝盈萱 飾）在產房痛得呼天搶地時，男友蔡永森（藍葦華 飾）竟在此時掏出戒指作勢下跪求婚。（圖／翻攝CATCHPLAY PLUS 劇情影片）

文/吳欣瑜

2021-10-13 17:41:17

《俗女養成記2》於10日播出的大結局中，陳嘉玲（謝盈萱 飾）在產房因宮縮而痛得呼天搶地時，男友蔡永森（藍葦華 飾）竟在此時掏出戒指作勢下跪求婚，讓陳嘉玲崩潰大喊「不要求婚！不要現在！」讓人哭笑不得！最後嘉玲媽（于子育 飾）握著女兒的手說：「妳現在要當媽媽了，要像個大人一樣，媽媽在旁邊妳不用怕。」，才鼓舞了陳嘉玲，讓她順利誕下女嬰，《俗女2》也在一片笑淚交織中畫下句點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
體驗過生產過程的媽媽們，想必都知道在一波波陣痛襲來時，真的沒空去管旁邊的人在做什麼，更別提有那個閒情逸致去感受什麼浪漫求婚！而除了這種千鈞一髮的情急關頭，還有哪些超級NG的求婚方式會讓女生大傻眼呢？

女生毫無打扮的尷尬時刻

女生光是和姊妹出門逛街，穿搭和妝容都要想半天了，更何況是在自己一生一次的求婚現場！尤其是親友皆在或人來人往的公眾場所，真的不會有人想在素顏、沒洗頭還穿著卡通睡衣的狀態下被萬人矚目，想到自己「最自然」的模樣會出現在朋友的PO文和限時動態裡，還要合照紀念永世留存，真的會很嘔！

酒後之言都不算數

在宣讀求婚誓詞前，喝點小酒壯膽都還說得過去，畢竟在酒勁上頭本來就比較敢去「幹大事」，但如果已經出現醉意，即便不到開始胡言亂語的程度，也還是先暫緩求婚為佳。因為人在喝醉時通常不會按照牌理出牌，演練了一百遍的求婚流程更會直接「走針」，感人的偶像劇情立馬變成綜藝節目，還可能斷片失憶，白忙一場。

▲真的不會有人想在素顏、沒洗頭還穿著卡通睡衣的狀態下被萬人矚目。（圖／Shuttershock）
▲真的不會有人想在素顏、沒洗頭還穿著卡通睡衣的狀態下被萬人矚目。（圖／Shuttershock）
臨時起意的輕浮示愛

毫無事先規劃的求婚絕對是超級大地雷，結婚是人生大事，不是去便利商店買個飯糰那麼簡單！千萬不要只是在花前月下，突然覺得氣氛好棒，就擇日不如撞日想問對方要不要嫁給你！未經深思熟慮的決定不只容易反悔，再沒有少女心的女生對求婚儀式也都多多少少抱有憧憬，即便完全不在乎儀式感，也不想被一時興起的隨便打發了啊！

各種假裝吵架、分手的惡整計畫

應該沒什麼比騙對方說要分開或故意找事吵架，更糟糕的求婚方式了吧！即便立意是在製造情緒轉折，鋪陳驚喜，但「不能輕易說分手」應該是眾所周知的常識，何況爭執橋段若設計不好更容易弄巧成拙，萬一不慎假戲真做，說不定就真的分了，給你來個劇情大轉彎！遇到情緒敏感的情人，還可能一時失意做出衝動行為，務必小心防範！而且就算求婚成功，日後也會心存芥蒂，畢竟若是真心憐惜，怎麼捨得讓對方傷心呢？

不是要求男生一定要安排跨年等級的煙火秀，或請迪士尼人偶一字排開跳舞，而是面對承諾與婚姻，任何人都希望能被慎重、真誠且專注的對待。因此一定要先試探對方嚮往哪種求婚方式，再謹慎規劃、備好後援，才能給伴侶一個美滿的求婚驚喜！希望大家都能有情人終成眷屬，抱得美人歸！

▲面對承諾與婚姻，任何人都希望能被慎重、真誠且專注的對待。（圖／Shuttershock）
▲面對承諾與婚姻，任何人都希望能被慎重、真誠且專注的對待。（圖／Shuttershock）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀