考慮停止北市7家醫院免費PCR 柯文哲：每天要花300萬
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，除了全台本土確診數幾乎都「+0」外，台北市也許久未出現本土確診案例。台北市長柯文哲今（13）日下午在防疫記者會上就表示，現階段有在考慮是否要停止台北市內七家市立醫院免費PCR篩檢的服務，由於每日幾乎都還有上千人進行免費篩檢，「每人篩檢費3000元，等於是每天要花掉300萬，一個月就是9000萬。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-13 17:51:04
柯文哲表示，中央最近有函文到台北市政府，表示將來公衛篩檢對象還是要調整，「目前是住院及陪病家屬入院時有一次免費PCR，至於目前台北市七家醫院免費PCR名額，一個月要花9000萬。」柯文哲說，已經這麼久時間每天做一千個，每天花300萬，還是要考量成本效益，「有個案當然要篩檢，但若連續兩週沒確診，就要考量看看。」
柯文哲強調，由於近日來七家醫院每日篩檢總數都破千人，但確診的人數都為0，因此市府內部也在討論是否有需要停止免費PCR檢驗。柯文哲說，如果有個案當然要篩檢，「但若連續兩週沒確診，就要考量看看。」
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