金融併購有望再添一樁？國票金、安泰銀明暫停交易

台灣證券交易所今 (13) 日公告，國票金控與安泰銀行因有重大訊息待公布，兩家公司上市普通股自明日起暫停交易，待重訊公布後，再申請恢復交易。由於國票金併安泰銀在市場已傳很久，但始終只聽樓梯響，不見人下來，如今兩家公司明日雙雙停牌，市場預期應該是有好消息要對外宣布。
記者顏真真/台北報導
2021-10-13 18:16:52
其實，之前國票金就召開過董事長討論投資金融機構一事，但因部分獨董持有不同意見，當時市場就盛傳國票金將迎娶安泰銀，雖然國票金轉投資純網銀樂天銀行，但因國票金旗下沒有實體銀行，因此對併購銀行仍相當有興趣，更取得樂天銀行日方大股東同意，可不受競條件投資併購銀行門檻，加上安泰銀行也與企業工會簽訂團體協約，國票金股東會也通過特別股條款，也讓市場對國票金併安泰銀更加期待。
雖然金管會昨日仍表示，目前尚未收到國票金申請併購安泰銀，但若國票金正式遞件，金管會將就其財務健全性等原則，依法進行審核，沒想到證交所今日就公告，國票金上市普通股明起暫停交易，以其為標的之認購（售）權證亦同時暫停交易，而安泰銀上市普通股同日也暫停交易。
市場認為國票金與安泰銀明日雙雙停牌，可能與併購有關，近日市場早傳出國票金近期將召開董事會，通過併購安泰銀，甚至安泰銀嫁妝約在每股淨值1倍以上，整體併購規模上看360億元至400億元。