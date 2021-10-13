大灣街區老店創生 透過VR導覽開創老街新價值

教育部於2019年提出大學社會責任(USR)實踐計畫，台南崑山科技大學呼應其計畫成立USR辦公室，並在各學院成立團隊。由該校民生學院師生共同執行實踐計畫「臺灣起家厝：大灣街傳統老店創生計畫」。今(13)日舉行成果發表會，以紀錄片及廣告短片的形式展現大灣在地文化及傳統美食，進而向國際行銷。台南市副市長趙卿惠對於崑山科技大學積極鍊結地方，大力行銷大灣地方特色，成果豐碩表示讚賞。市議員楊中成則提到團隊為廣護宮製作並無償贈與VR互動環景導覽系統，深深表達感謝之意。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花生冰沙融入咖啡設計出「好事花生咖啡冰沙」飲品（圖／記者張振興攝，2021,10,13）

崑山科技大學民生學院執行小型社會實踐專案「臺灣起家厝：大灣街傳統老店創生計畫」由院長馮啓宏負責計畫統籌，時尚學程主任陳怡君、老師洪慶助與葉芳妤、旅遊文化系吳國龍、餐飲系洪廷瑋、陳永富、施智偉等系上老師，帶領師生共同執行。台南市副市長趙卿惠、市議員暨大灣廣護宮董事長楊中成及廣護宮團隊、轉個彎工作室歐雨鑫皆攜手共同參與成果發表會；並製作「大灣廣護宮VR互動環景導覽系統」，讓閱聽者走進大灣廣護宮進行虛擬廟宇導覽，以呼應智慧旅遊發展新趨勢，製作團隊亦無償授權予大灣廣護宮管理委員會永久使用。











另外，餐飲系老師陳永富及施智偉師以大灣花生糖為發想，將大灣地方的特色食材予以進行創新研發及飲品設計，分別創新研發「花生幸福酥」、「好事花生咖啡冰沙」，發揚大灣地方美食，參與發表會的貴賓無不對這兩種創意糕點及飲品讚不絕口，紛紛表示口感極好，而且吃完後有滿滿的幸福感。



