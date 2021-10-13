東京旅宿｜可愛爆表一住就不想出來 解封後首選東京超萌旅店
日本東京各區域的旅遊景點和住宿資源豐富，是許多家長安排海外全家遊的必備方案，針對親子旅遊的需求，東京觀光事務所台灣辦事處推薦了可愛爆表的親子主題旅店，如寶可夢房、美樂蒂房、愛麗絲房等等，讓孩子們一下榻就尖叫連連，樂在其中完全不想離開房間，達成讓小孩「放封」、「放電」的計謀，待疫情紓緩之後，就一塊帶孩子往東京出發吧。
行遍天下旅遊網
2021-10-13 18:30:41
原宿/濃縮可愛元素 MOSHI MOSHI ROOMS「HARAJUKU房」
位於日本流行文化發源地原宿街頭的「MOSHI MOSHI ROOMS」，以獨創性的設計概念房來呈現原宿的特質，讓旅客直接體感日本時下文化的各類主題。
2021年7月份才剛完工的「HARAJUKU房」，就是以原宿的代名詞「KAWAII（可愛）」為設計概念；除此之外，以錢湯與相撲為主軸的「DOSUKOI房」、表現日本摺紙藝術的「ORIGAMI房」、床頭長出七彩櫻花樹的「SAKURA房」也是不容錯過的特色房型。
【INFO】
MOSHI MOSHI ROOMS
地址：東京都渋谷区神宮前2-18-7
電話：03-6812-9318
※入住時須使用Airbnb平台預約
上野．銀座．八丁堀/時時刻刻都是寶可夢大師！ MIMARU公寓飯店「寶可夢房」
捉寶迷要尖叫了，你可以在「MIMARU公寓飯店」打造的「寶可夢房」裡環抱寶可夢入睡！這個房型最大特色，就是紅白相間的精靈球圖案出現在床罩、餐桌、餐具等房內各個角落，而最受小朋友喜愛的貼心設計，莫過於放在床上的巨大卡比獸玩偶，堪稱寶可夢房最搶手的房內擺設。另外入住寶可夢房，還可以領取入住者限定的獨家禮物組，無論哪件禮品都是寶可夢迷引頸盼望的小物。
【INFO】
MIMARU公寓飯店
※目前該集團在東京地區提供寶可夢房的飯店，包含了MIMARU東京 上野EAST、MIMARU東京 銀座EAST、MIMARU東京 八丁堀，各設施的地址與電話請參考飯店官網。
多摩/徜徉在三麗鷗的世界 京王廣場大飯店多摩「美樂蒂房」、「雙子星房」
位在日本東京「三麗鷗彩虹樂園」只有三分鐘步行距離的京王廣場大飯店多摩，繼超人氣「HELLO KITTY」房，掀起預訂風潮後，緊接著又推出超萌「美樂蒂」及「雙子星」主題房，不僅讓三麗鷗迷趨之若騖，更是爸媽為孩子安排一趟「三麗鷗彩虹樂園」行程的飯店首選。目前入住「美樂蒂」及「雙子星」這兩種房型，還能獲得使用角色的獨家禮物。
【INFO】
京王廣場大飯店多摩
地址：〒206-0033 東京都多摩市落合1-43
電話：042-374-0111
網址：https://www.keioplaza.com/tama/tw/index.html
新宿/品嚐仙境中的美味餐點 東京希爾頓酒店 「愛麗絲房」
你能想像入住在「愛麗絲夢遊仙境」裡的奇妙感受嗎?更驚喜的是，還能在房內品嚐引用故事情節設計的豐盛愛麗絲特製早餐，真是讓人太驚艷了。位於東京．西新宿的東京希爾頓酒店，推出名為「RSVP.前往愛麗絲房的邀請函」住宿方案，邀請你入住如夢似幻的「愛麗絲房」，享受夢幻般特製早餐外，也提供飯店1樓MARBLE LOUNGE一位難求的甜點吃到飽服務，大大滿足愛吃甜點的旅客。
【INFO】
東京希爾頓酒店
地址：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2
電話：03-3344-511
網址：https://www.hilton.com.cn/zh-hk/hotel/tokyo/hilton-tokyo-tyohitw/
※「RSVP.前往愛麗絲房的邀請函」住宿方案僅能從下方日文頁面來進行預約。https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/7505#01（日文）
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