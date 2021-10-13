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金子半之助、美福強強聯手　秋季天丼限定開賣

▲除了天丼新品，料理長也以其所擅長的「蝦真丈」天婦羅技法展現其絕佳手藝。（圖／記者黃仁杰攝）
▲除了天丼新品，料理長也以其所擅長的「蝦真丈」天婦羅技法展現其絕佳手藝。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-13 18:25:48

疫情之後促使許多餐飲、飯店品牌不斷推陳出新各種服務、商品，期盼趁著國內振興之際尾回業績，日本知名天丼品牌更與台北五星飯店日本料理主廚強強聯手，推出以秋季食材為主軸的限定天丼，不只掀起話題，也讓消費者用實惠價格一嚐星級飯店日料大師手藝。

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金子半之助以秘傳數百年的醬汁聞名，10月起更首度跨界力邀台北美福飯店晴山日本料理日籍料理長－湯本誠，以黑松露、車海老等秋季頂級食材，於全台門市推出期間限定「食欲之秋」系列新品。

其中共有兩款秋之天丼新品及松露特製醬汁－「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」，「秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽」，及料理長獨門料理－「秋之蝦真丈三品」，餐後甜點還可加購期間限定的「甘栗布丁」，滿滿的秋天氣息，帶給消費者截然不同的時節饗宴。

▲13日起，秋之天丼於金子半之助全台門市開賣，消費者能以420至690元的實惠價格，輕鬆享受美福飯店晴山日本料理料理長湯本誠的絕佳手藝。（圖／業者提供）
▲13日起，秋之天丼於金子半之助全台門市開賣，消費者能以420至690元的實惠價格，輕鬆享受美福飯店晴山日本料理料理長湯本誠的絕佳手藝。（圖／業者提供）
13日起，金子半之助全台門市開賣，消費者能以420至690元的實惠價格，輕鬆享受美福飯店晴山日本料理料理長湯本誠的絕佳手藝，以天婦羅職人技法重新定義心目中「食欲之秋」，「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」以頂級大明蝦天婦羅為視覺主體，再以特製櫻花蝦餅，再以甘栗、南瓜、日本舞菇天婦羅等秋季旬味增添多重口感。

而「秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽」，湯本誠料理長則以「秋の野菜」為發想概念，以鳳尾蝦搭配節令盛產的鮮美筊白筍、核桃仁、栗子、地瓜、南瓜、青龍等新鮮食材特製成各色天婦羅，相疊交錯的秋之食材不只豐富味覺，也用視覺展現華麗的秋天盛典。

除了天丼新品，料理長也以其所擅長的「蝦真丈」天婦羅技法展現其絕佳手藝，全新蝦真丈天婦羅「秋之蝦真丈三品」其中含融合鮮蝦海味及菇類香氣的「香菇蝦真丈」，採用香甜地瓜，外皮再撒上杏仁片充滿多層次口感的「杏仁地瓜蝦真丈」、軟嫩多汁的「茄子蝦真丈」，手工製做講究，每日僅限量供應20份。

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