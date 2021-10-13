北韓隊長現身？緊身藍衣男與金正恩同框 遭吐槽：火箭人
北韓領導人金正恩11日出席國防展覽會「自衛2021」，不過在官媒釋出的照片當中，最吸引人目光的卻不是金正恩，而是與他同框的一名士兵。這名士兵全身穿著超緊身閃亮藍色服裝，在社群媒體上引發討論，有網友稱他為「超級英雄」、「北韓隊長」、「火箭人」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-13 18:55:58
根據《美聯社》報導，在這場國防展覽會上，有大約30名士兵出席，並且與金正恩進行合照。可以看到金正恩穿著深色的西裝，而士兵們大多穿著橄欖綠色的制服，這是北韓軍服最常見的顏色。其中只有兩個人穿著不同顏色的衣服，一名穿著海軍的藍色制服，但是另一名士兵卻穿著閃亮的藍色緊身衣。
北韓官媒沒有透露這名閃亮藍色緊身衣男子的身份，但是這張合影釋出之後，男子的穿著隨即在網路上掀起討論。不僅是韓國、美國，還有其他國家的網友紛紛取笑他的外表，稱他看起來像「人體砲彈」，也有網友稱他為「超級英雄」、「北韓隊長」、「火箭人」，有人則說他是「不存在的北韓太空部隊成員」。
美國明德學院蒙特雷國際研究所專家路易斯 （Jeffrey Lewis） 在推特上先是戲稱「他是不是打賭打輸了，隨後表示，這名男子似乎是名傘兵。因為金正恩稍早也視察了傘兵部隊，才發現原來北韓的傘兵，都穿得像這個「北韓隊長」一樣。