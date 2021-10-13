罷免公辦說明會　陳柏惟為「猴子說」風波道歉

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今天是陳柏惟「100小時走民主最後一哩路」百時苦行的第一天，從烏日到霧峰繞行11小時，走了大約53公里，下午5點結束行程，陳柏惟梳洗一番後趕往攝影棚，和楊文元不約而同穿著黑色T恤、戴紅色口罩現身，陳柏惟胸前寫著「挺台的」、楊文元則是「平民起義」，都成對方的攻擊點。
先發表罷免理由的楊文元，一開場直指這是場小老姓對抗高薪大立委、不平等的戰役。他嘲諷陳柏唯時不時打著抗中保台的大旗，並要選民算算看，等會兒他講中國的次數是否比台灣還多。
楊文元直言自己全家三代都是顏粉，一開始對陳柏惟跑來參選覺得有趣，從沒想到他進入國會殿堂，就是中二選區噩夢的開始。
陳柏惟反擊罷免案一點也不「平民」，並說「罷免方擁有的資源、派出的人力，以及不斷更換的看板內容與文宣，比我們多太多，形容他們是小蝦米我是大鯨魚，這種生物的生態我前所未見。」
說明會第二輪時，楊文元指出，陳柏惟競選時，說要讓台中火力發電廠在去年春節至少停機一天，事實上中火從未停機、台中空污依舊嚴重。他並列舉陳柏惟多項失言、為民進黨護航的事件，指陳柏惟動輒抹黑反對者為中共同路人、言行充滿暴力。且他在公領域支持大麻合法、擋進口疫苗，私領域曾肇逃、涉足賭博電玩，繼續讓他留在立法院將是一場災難。
陳柏惟則回：「我想做長久的立法委員，不是一屆而已，知道有時會講錯話，但自認完全沒對不起立委的工作。」陳柏惟說他上任後一直在學習與改變，體會到民意代表必須當政府和人民的橋樑，中火確實沒停機，但他推動大幅度降載是事實，效益比春節停機一天還大。
對於曾以「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」形容自己和罷免方的關係，陳柏惟解釋，受訪地點是在棒球場，才以獅子隊猴子隊譬喻，對於引起誤會與不愉快，他願意向罷免方道歉。
對於拒絕進口疫苗，陳柏惟指已說過多次，自己是擋中國疫苗，也透過外交友好關係讓美國、日本先供應台灣疫苗，但有些因此受惠、比別人先施打的台中里長們，卻公然說謊指他反對採購國外疫苗，他形容「反對採購疫苗這件事是傷天害理、是會下地獄的。」
說明會後，楊文元未受訪即離開；陳柏惟則在媒體訪問時，自評今晚表現「中規中矩，應該有70分」，並表示自己印象中第一次見到楊文元，想對他說「辛苦了！如果是有建設性的東西，我們都會修正。」