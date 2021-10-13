加盟手搖飲開店賺很大？內行人揭真相：不會餓死但會累死
台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。就有網友透露最近家人打算去加盟手搖飲連鎖品牌開店賺錢，但他持保留態度，因此家人之間發生一些不愉快。文章一出掀起討論，許多過來人紛紛現身說法。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 22:13:32
原PO在Mobile01討論區發文，透露最近家人在評估開加盟飲料店賺錢，但原PO卻不太贊成，理由是「1.飲料店太多了競爭激烈。2.加盟金太高。3.原料成本也貴。」原PO認為加盟店「都是替總部打工」，很多根本沒賺錢只是在苦撐。由於看法相左，原PO因此與家人間產生一些不愉快，不禁好奇請教大家，「有實際經驗談可以分享一下嗎？」
認同原PO看法的網友紛紛留言回覆說，「現在來說普遍慢了，不過生意還是看人做」、「我周遭隔壁賣飲料的，冬天可是虧錢喔，加盟金也賺不回來」、「這個很看地段。競爭很激烈。因為入行門檻低大家都來做！身邊有人開到賠錢還欠銀行一堆貸款」、「門檻太低，飲料店可以是路邊攤就能賣飲料，也能花300萬裝璜賣飲料...無核心價值及技術，取代性高。但能不能賺錢呢？只要不碰雷，是能賺錢的，但不會讓你致富，但也不會餓死，但會讓你累死，心力跟體力都會累」、「加盟開店，說穿了就是拿錢替自己找一份工作」、「我朋友10年前開一間有名氣的，8年前又開一間，今年都收起來了～因為疫情真的讓他賠到慘，不收不行」。
不過也有網友覺得，「如果市面上有100間飲料店，如果有50％是賺錢的，你加入只要能贏50％的飲料店就能賺錢；如果市面上有100間飲料店，如果有90％是賺錢的，你加入只要能贏10％的飲料店就能賺錢」、「很賺錢啊～去看看滴妹開的飲料店，都要排隊呢」。（編輯：倪浩軒）