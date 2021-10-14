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習近平與梅克爾視訊會晤　稱兩人貴在知心

▲中國國家主席習近平與即將卸任的德國總理梅克爾舉行視訊會晤。資料照。（圖／新華社）
▲中國國家主席習近平與即將卸任的德國總理梅克爾舉行視訊會晤。資料照。（圖／新華社）

中央社

2021-10-14 06:18:10

（中央社台北13日電）新華社報導，中國國家主席習近平今天與即將卸任的德國總理梅克爾舉行視訊會晤。習近平對梅克爾任內的貢獻積極評價，以「貴在知心」詮釋兩人多年的交往，並稱她為「老朋友」。

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習近平13日與梅克爾（Angela Merkel）舉行視訊會晤。報導稱，「雙方在友好的氛圍中回顧近年中德、中歐關係發展並就相關問題深入交換意見」。

據報導，習近平積極評價梅克爾任內為推動中德、中歐關係發展所作的貢獻。習近平說，「人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心。」這句話，既是對他們多年深入交往的很好詮釋，也是過去16年來中德關係保持平穩健康發展的重要經驗。

習近平向梅克爾表示：「中國人重情重義，我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開。希望你繼續關心和支持中德、中歐關係發展。」

習近平並稱，他與梅克爾多次就雙邊關係、重大國際和地區問題、治國理政經驗等深入交流，共同推動了雙邊關係向前發展，推動了中德合作應對全球挑戰。「中德本著互利合作精神，發揮兩國經濟互補性，實現了共贏」。

他說，中國和德國自身發展得好，對世界經濟的貢獻也更大。這證明，國與國之間完全可以避免零和博弈，實現互利共贏，這是中德關係應該牢牢把握的主基調。明年是中德建交50週年。雙方關係發展何去何從，保持正確方向至關重要。

習近平還說，當前全球抗擊COVID-19疫情和推進世界經濟復甦正處於關鍵時期，面對日益增多的全球性問題和不斷上升的不穩定性不確定性，中歐作為全球兩大重要力量，有責任加強合作，團結應對。雙方應該從更廣闊維度看待中歐關係，客觀全面地相互認知，理性平和、建設性地處理差異分歧。

據報導，梅克爾向習近平表示：「我對我們十多年來的每次交往都記憶猶新。我們就共同關心的問題坦誠深入交流，增進了相互理解，促進了德中關係和歐中合作的良好發展。」

梅克爾說，她一貫主張，歐盟應獨立自主地發展和中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關係能夠克服各種複雜因素繼續發展。

梅克爾最後表示，她將繼續為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101013

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