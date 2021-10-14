習近平與梅克爾視訊會晤　稱兩人貴在知心

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據報導，習近平積極評價梅克爾任內為推動中德、中歐關係發展所作的貢獻。習近平說，「人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心。」這句話，既是對他們多年深入交往的很好詮釋，也是過去16年來中德關係保持平穩健康發展的重要經驗。
習近平向梅克爾表示：「中國人重情重義，我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開。希望你繼續關心和支持中德、中歐關係發展。」
習近平並稱，他與梅克爾多次就雙邊關係、重大國際和地區問題、治國理政經驗等深入交流，共同推動了雙邊關係向前發展，推動了中德合作應對全球挑戰。「中德本著互利合作精神，發揮兩國經濟互補性，實現了共贏」。
他說，中國和德國自身發展得好，對世界經濟的貢獻也更大。這證明，國與國之間完全可以避免零和博弈，實現互利共贏，這是中德關係應該牢牢把握的主基調。明年是中德建交50週年。雙方關係發展何去何從，保持正確方向至關重要。
習近平還說，當前全球抗擊COVID-19疫情和推進世界經濟復甦正處於關鍵時期，面對日益增多的全球性問題和不斷上升的不穩定性不確定性，中歐作為全球兩大重要力量，有責任加強合作，團結應對。雙方應該從更廣闊維度看待中歐關係，客觀全面地相互認知，理性平和、建設性地處理差異分歧。
據報導，梅克爾向習近平表示：「我對我們十多年來的每次交往都記憶猶新。我們就共同關心的問題坦誠深入交流，增進了相互理解，促進了德中關係和歐中合作的良好發展。」
梅克爾說，她一貫主張，歐盟應獨立自主地發展和中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關係能夠克服各種複雜因素繼續發展。
梅克爾最後表示，她將繼續為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101013