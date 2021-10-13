沒人要送？外送員見「惡夢訂單」全愣住 圍觀照意外笑翻
近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口。不過就有外送員分享，他某天站在麥當勞外面，和一群同行看著眼前的恐怖訂單，也忍不住說「還沒看到勇士出現…」，沒想到貼文一出，圍觀的模樣卻笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 22:54:00
原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，他在上個月某一天的中午，到家麥當勞前等訂單時，和另名同伴看著眼前近15杯飲料，猜測這張恐怖的飲料訂單，應該也是熊貓的，沒想到下一秒，袋裝食物接著疊上來，還發現這是UberEats訂單，讓在場圍觀的他們傻眼直呼「還沒看到勇士出現…」。
怎料，貼文曝光後，網友們對於「熊貓望著可怕訂單，透過玻璃反射的圍觀模樣」，感到十分有趣，「推！眾貓圍觀，超好笑」、「為什麼那張反光的照片，看了覺得莫名歡樂」、「真的是一堆貓在看」、「玻璃反射一堆貓在看覺得很逗」、「對不起…我重點只放在倒影的圍觀群眾」。
但也有不少人感嘆，外送員最怕的就是飲料訂單，不但容易灑出來，又難很裝進背包裡，對他們來說簡直是場惡夢，「拆啊！現在單少，有單一起賺」、「這不拆不行啊，不然真的沒人敢送」、「放心啦！581看到這樣的單早轉起來了XD，勇者無法歸來」、「這會一直被棄單直到好心人出現」、「飲料惡夢阿！完全不想送這單」。（編輯：許智超）