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李銘順二度敲響金鐘　神詮譯台灣建築界「美學大師」

▲金鐘影帝李銘順詮釋台灣建築界「美學大師」劉官龍。（圖／廣陞建設提供）
▲金鐘影帝李銘順詮釋台灣建築界「美學大師」劉官龍。（圖／廣陞建設提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-14 12:00:00

李銘順以《做工的人》奪下第56屆金鐘獎迷你劇集最佳男主角，挾帶影帝光環，近期他從「做工的人」搖身一變成為名邸設計大師，為建設公司拍攝形象影片，李銘順留長髮蓄濃鬍，輕筆描繪夢幻住宅的設計圖，詮釋如何在塵囂中建構如置身森林的恬淡優雅，讓生活在水泥叢林裡的都市人，一回到家就找到心靈淨地，而李銘順所扮演的「大師」一角，正是廣陞建設總經理劉官龍。

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▲金鐘影帝李銘順詮釋「名邸大師眼中的美」。（圖／廣陞建設提供）
▲金鐘影帝李銘順詮釋「名邸大師眼中的美」。（圖／廣陞建設提供）
▲金鐘影帝李銘順在夢幻精品名宅加入「共感設計」。（圖／廣陞建設提供）
▲金鐘影帝李銘順在夢幻精品名宅加入「共感設計」。（圖／廣陞建設提供）
▲李銘順以《做工的人》金鐘光環加持建設公司廣告影片。（圖／廣陞建設提供）
▲李銘順以《做工的人》金鐘光環加持建設公司廣告影片。（圖／廣陞建設提供）
 廣陞建設是上櫃公司鉅陞建築團隊旗下所屬公司，鉅陞建築團隊成軍4年，足跡，橫跨台北、桃園、台中，推案總銷超過260億元，以「有感建築 專寵自住」為品牌理念，即是建築有感、服務有感、設計有感、安全有感及買房幸福感，特別是「服務有感」的部分，鉅陞建築提供從開發、規劃、興建、設計、裝修、售服及保固的「All In One 建築整合一條龍服務」，在業界樹立獨一無二的品牌口碑。

過往鉅陞建築團隊在格局規劃上，力求創造最大採光及通風，減少虛坪浪費，滿足大多數小家庭對於「住」的需求，屢在市場創下佳績，其背後的重要操盤手，就是廣陞建設總經理劉官龍；而廣陞建設延續「有感建築」精神，以新時代設計美學為品牌核心，打造「共感設計」，在格局規劃裡加入更多藝術、自然的元素，並且更重視空間中的氛圍營造，滿足另一群重視品味的消費者。

▲台北精品名宅「裏山」滿足人與環境、自然三方共感。（圖／廣陞建設提供）
▲台北精品名宅「裏山」滿足人與環境、自然三方共感。（圖／廣陞建設提供）
▲台北精品名宅「裏山」270度環景視野，陽台與戶外綠意連一線。（圖／廣陞建設提供）
▲台北精品名宅「裏山」270度環景視野，陽台與戶外綠意連一線。（圖／廣陞建設提供）
廣陞建設主攻台北市推案，品牌推出台北市中心難得一見的2房精品宅「裏山」，看準小坪數市場真空帶產品，一舉網羅經濟、自然、科技3項優勢，「裏山」座落預計2026年完工的臺北雙子星軸心帶，鄰近台北車站六鐵共構，三創生活園區、精品飯店、百貨商場、5A辦公室匯聚於此，集經濟量能、產業聚落於一區，搭上經濟增值黃金10年順風車，未來「錢」景無限。 

▲「裏山」座落臺北雙子星計劃軸心帶，享經濟黃金命脈。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」座落臺北雙子星計劃軸心帶，享經濟黃金命脈。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」相鄰萬坪公園，步行2分鐘即享自然綠地。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」相鄰萬坪公園，步行2分鐘即享自然綠地。（圖／廣陞建設提供）
除了與經濟接軌，因鄰近華山藝文特區，藝文薰陶、綠意為家，步行2分鐘即達華山公園，因彼鄰台北罕見萬坪公園的自然綠毯，如同身處都市中的綠意森林而得名「裏山」。「裏山」的稀有格局規劃，將戶外光線、自然景觀引進室內空間，讓住戶在家中各個角落，皆能將綠意盡收眼底，全案僅規劃22戶（含店面1戶），近期公開已造成網路轟動，目前預約累計突破800組。 

▲「裏山」相鄰華山藝文特區，在藝術薰陶下提升生活品質。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」相鄰華山藝文特區，在藝術薰陶下提升生活品質。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」相鄰華山藝文特區，滿足住戶心靈休憩的需求。（圖／廣陞建設提供）
▲「裏山」相鄰華山藝文特區，滿足住戶心靈休憩的需求。（圖／廣陞建設提供）


鉅陞建築團隊官方網站>> https://bit.ly/3DFcepc

 
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