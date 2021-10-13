3Q媽現身打氣　陳柏惟為這原因轉頭想逃

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日前高雄市議員到台中為刪Q站台，便諷刺陳柏惟「趕快下台回高雄找媽媽」，其實陳媽媽住在台中霧峰，雖然身在兒子的選區，母子倆卻不常踫面。
陳柏惟今展開為期10天的「100小時走民主最後一哩路」百時苦行，晚間參加電視直播說明會。昨有媒體詢問，聽說媽媽會陪他一起走？陳柏惟還訝異反問：「團隊有安排這個嗎？我個人希望媽媽不要那麼辛苦。」
今清晨6點苦行隊伍從烏日起步走，陳媽媽果真沒有出現。原來她把兒子的話聽進去了，選擇不辛苦的方式，在霧峰服務處等他到來。
當媽媽張開雙臂緩緩走來，已被雨淋得一身濕的陳柏惟，反射動作竟是轉身想逃，隨行友人大喊阻止「欵你別這樣啦」！他竟語無倫次說：「妳快跟大家說妳不是上海人，快點！」陳媽媽笑著環抱比她高壯許多的兒子，溫柔回應：「我是台灣出生的，我不是上海人啦！」
陳柏惟擔心的問：「你有要緊莫？」聽到媽媽回：「我不要緊」才放下心來。媒體問他是否感動到想哭，他竟答：「不是啦！我叫她躲（好）……」接著解釋：「我不知道媽媽會跑出來，這沒有什麼煽情的成份啦！」
陳媽媽透露，兒子當立委後母子倆難得踫面，平常互動方式「就是在line上面叮嚀他，要吃飽睡飽多喝水」。媒體詢問陳媽媽「最近柏惟有些事被翻出來，會不會覺得很心疼？」陳媽媽毫不考慮回「心疼啊！他走入政治之後，我一直都很心疼。但就算心疼，也不會阻止他走這條路，我一直都支持他的選擇。」
陳媽媽說：「每個人愛孩子的方式不一樣，有的人選擇糟蹋別人的方式來愛自己的小孩。」她不忘為兒子打氣：「我的小孩很勇敢，媽媽覺得很驕傲，台灣囡仔，3Q!」