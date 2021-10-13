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3Q媽現身打氣　陳柏惟為這原因轉頭想逃

▲陳柏惟媽媽現身霧峰服務處為兒子加油打氣。　（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
▲陳柏惟媽媽現身霧峰服務處為兒子加油打氣。　（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-13 22:58:43｜2021-10-13 23:02:42

立委選舉期間曾被反對者言語攻擊的陳柏惟媽媽，今（13日）現身霧峰服務處為兒子打氣，陪苦行的他走一段路。見到媽媽那一剎那，陳柏惟居然轉身想逃！他嘴巴唸著好久沒見到媽媽，晚上應該陪她吃晚飯，最後還是在罷免說明會的攝影棚啃便當。

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陳柏惟一向不讓家人輕易曝光。去年選舉期間陳柏惟曾主動透露，留在中國的外公是上海地主、在他眼裡是蘇杭美女的媽媽，在某些人的定義裡是所謂外省人。他的「身世」曝光後引起敵對陣營攻擊，新黨發言人王偉忠更罵他是「用假台獨騙選票的小癟三」。當選立委後，陳柏惟為保護媽媽，鮮少讓她公開露面。

日前高雄市議員到台中為刪Q站台，便諷刺陳柏惟「趕快下台回高雄找媽媽」，其實陳媽媽住在台中霧峰，雖然身在兒子的選區，母子倆卻不常踫面。

陳柏惟今展開為期10天的「100小時走民主最後一哩路」百時苦行，晚間參加電視直播說明會。昨有媒體詢問，聽說媽媽會陪他一起走？陳柏惟還訝異反問：「團隊有安排這個嗎？我個人希望媽媽不要那麼辛苦。」

今清晨6點苦行隊伍從烏日起步走，陳媽媽果真沒有出現。原來她把兒子的話聽進去了，選擇不辛苦的方式，在霧峰服務處等他到來。
 

▲陳柏惟媽媽摟著兒子臂膀，安靜的陪他走一段路。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
▲陳柏惟媽媽摟著兒子臂膀，安靜的陪他走一段路。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
當媽媽張開雙臂緩緩走來，已被雨淋得一身濕的陳柏惟，反射動作竟是轉身想逃，隨行友人大喊阻止「欵你別這樣啦」！他竟語無倫次說：「妳快跟大家說妳不是上海人，快點！」陳媽媽笑著環抱比她高壯許多的兒子，溫柔回應：「我是台灣出生的，我不是上海人啦！」

陳柏惟擔心的問：「你有要緊莫？」聽到媽媽回：「我不要緊」才放下心來。媒體問他是否感動到想哭，他竟答：「不是啦！我叫她躲（好）……」接著解釋：「我不知道媽媽會跑出來，這沒有什麼煽情的成份啦！」

陳媽媽透露，兒子當立委後母子倆難得踫面，平常互動方式「就是在line上面叮嚀他，要吃飽睡飽多喝水」。媒體詢問陳媽媽「最近柏惟有些事被翻出來，會不會覺得很心疼？」陳媽媽毫不考慮回「心疼啊！他走入政治之後，我一直都很心疼。但就算心疼，也不會阻止他走這條路，我一直都支持他的選擇。」

陳媽媽說：「每個人愛孩子的方式不一樣，有的人選擇糟蹋別人的方式來愛自己的小孩。」她不忘為兒子打氣：「我的小孩很勇敢，媽媽覺得很驕傲，台灣囡仔，3Q!」

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