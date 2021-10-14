名家論壇》盧燕俐／台幣貶勢確立，搶美元還來得及！

我是廣告 請繼續往下閱讀
第四季向來是台股的傳統旺季，上漲機率高，但今年情況略有不同，如上一篇專欄提及，包括：半導體砍單效應、SCFI報價反轉向下，又有大陸限電干擾台商產值與獲利，從去年低點已大漲1倍的台股，壓力重重。
另一方面，大陸限電又帶動原物料價格走揚，預估美國通膨將進一步惡化，聯準會將加速縮減購債與升息計畫，市場資金積極回流美國，美元指數一個月大漲2％多，來到94.56的近期新高，台幣對美元則是一周跌了0.88％，一個月下跌1.6％。
那麼，台幣還會再續貶嗎？以目前態勢評估，機率頗高，也許台股跌深後會反彈，台幣短線也將陷入盤整，但就中長期趨勢而言，聯準會先縮減QE，等縮減動作完全執行完畢，將再伺機升息，至於縮減QE到真正升息，中間的時間會停頓多久，上回是1年，這回通膨數據的變化，恐怕才是最大變數。
既然升息趨勢不可逆，就給了美元指數強而有力的支撐。對照下，台股散戶螞蟻雄兵前仆後繼加入，反倒是大戶們先落跑，先落袋為安，據證交所統計，第三季大戶和中實戶交易人數分別大降11.3％與13.1％，散戶只掉2.5％，顯示散戶不但警覺心不夠，也說明籌碼還未清洗完畢，未來的行情只會震盪越來越劇烈，台幣也就不容易快速止穩回升。
因此，現在布局美元，就算不是買在最低點，但也還不算太遲。一般1年期美元定存利率，大約為0.2％到0.3％之間，比台幣定存的0.7％還要少，幾乎無利可圖，為了吸引民眾，近期不少銀行推出優利活動，多為短天期1個月或3個月的方案，年化利率普遍落在1.3％到1.88％之間，有網銀甚至為了搶客，把起存的門檻降低至1000美元，算是相當親民。
不過，依舊要提醒讀者，定存1個月年化利率1.88％，換算下來，其實1個月的利率約是0.16％，也就是存1000美元，利息只有1.6美元，到底划不划算，見仁見智。
但對高資產族或有貿易需求的人來說，適時布局美元，避開一些波動大的原物料與新興市場貨幣，也堪稱分散風險的明智策略。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com