社畜厭世日常！《放棄世代的靠北工程師》找出被榨乾的夢
現代社會雖然開放多元，各種人際關係之間都講求表達與傾聽，但仍是有性別、過勞議題以及親子關係疏離等種種現象不斷在你我周遭上演著，對此光卿以「放棄世代」和「靠北工程師」為題，從那些日常生活中連續不斷的靠北事出發，找出那些被現實和經濟榨取，不敢做的夢，強調青年為了工作、家庭而放棄夢想，經年累月下因此麻木。
財經中心/綜合報導
2021-10-14 11:30:00
光卿以不同角色，處理現代社會中的種種現象，該作以科技大廠為背景，處理生產鏈中各單位的工程師如何在崗位與生活間掙扎。「放棄世代」指的是年輕人礙於現實考量，放棄愛情、做夢；「靠北工程師」則是知名的粉絲團，從原先工程師靠北生活大小事出發，衍生至現在的綜合性粉絲專頁。
《放棄世代的靠北工程師》共有五章，八萬字的書寫中從第一章〈這次是年輕妹妹啊〉，帶出菜鳥葉思方進入半導體公司QMA發生的大小事，葉思方工作的四廠主要負責消耗其他產區的不足產能，而葉思方的主要工作便是計算四廠廠區的產能並與其他部門溝通。然而，四廠長期缺乏人力，工程師離職率高，雖然有前輩林懷安指導，但因為林懷安長期過勞，忙不過來，葉思方到職後沒能好好受訓便上戰場。
作者光卿以寫實的筆法寫工程師的眾生百態，《放棄世代的靠北工程師》一作，不只停留「靠北」的階段，而是還原社畜為什麼會「靠北」，藉由建構活靈活現的角色，似乎可以讀到放棄世代的人，要如何勇敢做夢。
原文授權轉載自「鏡文學」文/老王
《放棄世代的靠北工程師》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>https://bit.ly/3kuqnyq
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