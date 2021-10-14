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屏東墾丁｜入住奢華旅店攬山海景　潛入海中一探最美珊瑚礁

屏東墾丁｜入住奢華旅店攬山海景　潛入海中一探最美珊瑚礁
屏東墾丁｜入住奢華旅店攬山海景　潛入海中一探最美珊瑚礁

行遍天下旅遊網

2021-10-14 07:30:41

等待解封的此際，若擔心各景點人潮太多，不妨往海邊走吧！10月的墾丁還不太冷，入住奢華渡假酒店享受愉快的假期，並體驗潛入海底世界與魚同樂，不用擔心疫情的紛擾，水下世界總是驚喜無限！

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▲墾丁是台灣最熱門的潛水勝地之一。（圖片提供：台灣潛水）
▲墾丁是台灣最熱門的潛水勝地之一。（圖片提供：台灣潛水）
享受奢華海景聽濤聲入眠

若是想住離海最近的地方，非馥蘭朵墾丁渡假酒店莫屬！酒店位在後壁湖漁港旁，周邊就是墾丁最熱門的潛水勝地，從馥蘭朵的角度看後壁湖海灣完整的山海景緻，美得令人屏息，慵懶地泡在房裡，就能看著窗外絕美海景，悠閒品嚐下午茶，非常放鬆！

▲馥蘭朵墾丁渡假酒店讓人感覺非常放鬆！使人一進住去，就慵懶得不想離開。（圖片提供：馥蘭朵）
▲馥蘭朵墾丁渡假酒店讓人感覺非常放鬆！使人一進住去，就慵懶得不想離開。（圖片提供：馥蘭朵）
▲在房間內即可享有海景。（圖片提供：馥蘭朵）
▲在房間內即可享有海景。（圖片提供：馥蘭朵）
▲馥蘭朵的無邊際泳池。（圖片提供：馥蘭朵）
▲馥蘭朵的無邊際泳池。（圖片提供：馥蘭朵）
美味的餐點也是馥蘭朵的特色，中、西式早午餐和晚餐交錯提供，從前菜、麵包、抹醬、濃湯、甜點到多樣主菜，樣樣精緻用心，並融入恆春半島在地食材，如：洋蔥、鬼頭刀、小青龍椒、花生豆腐、四重溪的溫泉皮蛋等，甚至連恆春龍水社區有機農田的稻草，都能拿來燻烤增添牛肉風味，處處展現巧思。

▲馥蘭朵有精緻的餐點和全天飲品無限供應。（圖片提供：馥蘭朵）
▲馥蘭朵有精緻的餐點和全天飲品無限供應。（圖片提供：馥蘭朵）
潛水一探台灣最美珊瑚礁

墾丁是台灣本島珊瑚礁最棒的海域，秋天玩水還不會太冷。馥蘭朵周邊、核三廠出水口兩側，就可以看到大片的軟硬珊瑚、梭魚群、小丑魚、各種熱帶魚等，許多人都會來此體驗潛水。若是有潛水證照，也能像我一樣搭著台灣潛水的船，從後壁湖出海船潛，跳進海裡看跟人一樣大的海扇，尋找一公分大的豆丁海馬，幸運的話還有機會遇到海龜、鬼蝠魟、隆頭鸚哥魚群，墾丁的海洋總是充滿驚喜！

▲墾丁海洋生態豐富，魚群、軟硬珊瑚遍布。（圖片提供：台灣潛水）
▲墾丁海洋生態豐富，魚群、軟硬珊瑚遍布。（圖片提供：台灣潛水）
▲有水晶宮超級名模之昌的豆丁海馬。（圖片提供：台灣潛水）
▲有水晶宮超級名模之昌的豆丁海馬。（圖片提供：台灣潛水）
▲壯觀的梭魚群。（圖片提供：台灣潛水）
▲壯觀的梭魚群。（圖片提供：台灣潛水）
景點資訊

馥蘭朵墾丁渡假酒店

地址：屏東縣恆春鎮大光路79-61號

電話：02-2577-1589

網址：www.volandokenting.com.tw

台灣潛水恆春店

地址：屏東縣恆春鎮大光路55-60號

電話：08-886-7082

網址：www.taiwan-dive.com



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