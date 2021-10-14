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享受奢華海景聽濤聲入眠
若是想住離海最近的地方，非馥蘭朵墾丁渡假酒店莫屬！酒店位在後壁湖漁港旁，周邊就是墾丁最熱門的潛水勝地，從馥蘭朵的角度看後壁湖海灣完整的山海景緻，美得令人屏息，慵懶地泡在房裡，就能看著窗外絕美海景，悠閒品嚐下午茶，非常放鬆！
美味的餐點也是馥蘭朵的特色，中、西式早午餐和晚餐交錯提供，從前菜、麵包、抹醬、濃湯、甜點到多樣主菜，樣樣精緻用心，並融入恆春半島在地食材，如：洋蔥、鬼頭刀、小青龍椒、花生豆腐、四重溪的溫泉皮蛋等，甚至連恆春龍水社區有機農田的稻草，都能拿來燻烤增添牛肉風味，處處展現巧思。
潛水一探台灣最美珊瑚礁
墾丁是台灣本島珊瑚礁最棒的海域，秋天玩水還不會太冷。馥蘭朵周邊、核三廠出水口兩側，就可以看到大片的軟硬珊瑚、梭魚群、小丑魚、各種熱帶魚等，許多人都會來此體驗潛水。若是有潛水證照，也能像我一樣搭著台灣潛水的船，從後壁湖出海船潛，跳進海裡看跟人一樣大的海扇，尋找一公分大的豆丁海馬，幸運的話還有機會遇到海龜、鬼蝠魟、隆頭鸚哥魚群，墾丁的海洋總是充滿驚喜！
景點資訊
馥蘭朵墾丁渡假酒店
地址：屏東縣恆春鎮大光路79-61號
電話：02-2577-1589
網址：www.volandokenting.com.tw
台灣潛水恆春店
地址：屏東縣恆春鎮大光路55-60號
電話：08-886-7082
網址：www.taiwan-dive.com
這篇文章 屏東墾丁｜入住奢華旅店攬山海景 潛入海中一探最美珊瑚礁 最早出現於 行遍天下旅遊網