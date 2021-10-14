魷魚遊戲爆紅北韓撿到槍？官媒批：赤裸呈現資本主義現實
Netflix推出的韓國影集《魷魚遊戲》近日在全球爆紅，該劇隱含的韓國社會問題掀起不少討論，就連北韓的對外宣傳網站《迴聲》(arirangmeari.com)都拿《魷魚遊戲》作文章，聲稱它真實呈現了韓國弱肉強食與極端生存競爭的一面。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-14 08:20:36｜2021-10-14 08:22:23
《迴聲》的報導指出，《魷魚遊戲》揭露韓國社會的腐敗，之所以受到觀眾追捧，是因它赤裸裸挖掘出資本主義社會和韓國的現實，為了生存必須進行激烈競爭，以及對物質展現的貪婪。
報導提到，《魷魚遊戲》生動展現數百人被迫過著地獄般的生活，只因背負無法承受的債務，而必須在一場殘酷的遊戲中互相殘殺以奪取獎金，拿不到第一名就得死，它讓人們意識到韓國社會的殘酷現實，權力階層橫行無忌，窮人則如棋子一樣被擺佈，在一個由富人和當權者制定遊戲規則的環境，激起人們對不平等社會的憤怒。
《迴聲》認為，這部電視劇的觀眾被設定身處一個經濟嚴重不平等的韓國，在就業、房地產、股票等激烈競爭中，輸家的人數急劇增加，生活在一個只用金錢來判斷人的世界，帶給人們有如被詛咒和地獄般的恐懼。