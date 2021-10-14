從鬼滅之刃看挖眼事件　「暴力攻擊人格」是如何形成的？

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暴力攻擊人格 感到被否定即強烈反彈
「鬼滅之刃」中有一幕鬼王「鬼舞辻無慘」跟十二鬼月的對話，他堅定告訴十二鬼月：我是不會出錯的，所有的權力都在我手上，我說的話絕對是對的，你沒有拒絕的權利。只要十二鬼月說的話，讓「鬼舞辻無慘」解讀有任何負向的意圖，或在否定自己，十二鬼月立刻就會受到殘忍的暴力對待。他明顯具有攻擊性人格的特質，反應在心理上，攻擊性人格常會有虛榮、野心、自以為是、善妒、羨慕、貪婪的感受跟情緒。
而攻擊性人格特質的來源是，內在對人的敵意，外在行為會呈現出不在乎、自恃獨斷、好勝心強的思考及行為模式。
從心理的角度來看，有嚴重暴行的人，內心都暗藏大量的不平衡、羞恥感，以及自我藐視。他們常常會轉瞬間改變對別人的態度和行為，前一刻還愉快的談話，下一刻卻猛烈的攻擊、咒罵對方，咒罵的內容與剛剛的談話毫無關聯。之所以會有這麼大的反差，可能是因為談話中，聊天者不自覺說了某個想法或感受，觸碰到他內心隱藏的羞恥感，立刻引發他強烈的反彈，之後就很難平復他的情緒。
有個曾經上過三次社會新聞的暴力殺人者，第一次殺死的對象是情人的元配妻子，趁著雙眼全盲的元配妻子在洗澡時，將對方推入滾燙的熱水中，看著對方痛苦致死。第二次在火車上和情人發生口角，一怒之下將自己懷中的親生兒子丟到火車外，導致孩子嚴重腦部受傷。第三次則是用家中的鍋子打死情人，相處的過程中更不斷暴力凌虐情人。
社會新聞中不時出現泯滅人性的暴力殺人者，值得關懷的是，什麼樣的環境會餵養如此扭曲的心理，會對情敵、情人、孩子都殘暴至極，沒有一點同理心。
對周遭人懷有「高度敵意」的人，心理地位多半是「我不好、你不好」
「我不好、你不好」心理地位，可能源於對生命失去興趣，在與人互動的時候，常會不自覺否定自己，也否定別人，他們的人際關係是疏離的、不容易親近的。「我不好、你不好」的人內心常會有「扭曲感受」，感覺自己是孤單、被人拒絕，既討厭自己，也對周遭人懷有敵意。
當一個人的內心常有「扭曲感受」，對周遭人懷有「高度敵意」時，就可能會轉化成強大的破壞力道。
另一個令我印象深刻的真實案例，殺人者從小身世悲涼，他有一個哥哥與一個姊姊，由於從小母親過世，當船員的父親再娶，因繼母只照顧自己親生的小孩，對他跟兄姊常常怒罵毒打，吃飯時也是繼母自己小孩先吃，他與兄姊經常有一頓沒一頓，可能從那個時候開始，他對女性就有了仇視心理，所以當他跟喜歡的女性示愛，表達自己想要認識對方而對方沒有接納他，便殘忍奪取對方生命。
隱藏暴力敵視女性的殺人者，他們的心理特質就是，心裡很自卑，外在很強悍，被拒絕會讓他們產生強大的自卑感，立刻會採取暴力強硬的手段奪取對方的性命。
一般嚴重的暴行都有潛在形成的因素，譬如，父母或師長常常用語言或肢體暴力羞辱孩子，損傷其自尊；或是父母習慣用物質滿足孩子，在情感上卻很少給予溫暖關懷；或是孩子在學校遭受嚴重霸淩等；一旦形成暴力人格特質，就會對別人宣洩敵意，而不會自我檢討。
因此，想要減少暴力人格特質的形成，必須重視情緒教育，父母要做孩子的情緒教練。當一個人可以適時的表達和紓解情緒，自然不會訴諸暴力。
真正殺人的其實不是「精神疾病」
而是「人性的自私」、「對人的敵意」、「家人的疏離」以及「憤怒的情緒」
不知道是什麼原因，看到「鬼滅之刃」中竈門炭治郎的妹妹「禰豆子」我就會聯想到思覺失調的當事人，他們大多數人就像禰豆子一樣，靜靜地待在箱子裡，默默無害的努力生活著；他們也像禰豆子一樣，常常會被不知情的人誤解，受到莫名的指責排斥。禰豆子嘴上的竹片，就像精神科的藥物，能夠讓他們保持穩定、安全的狀態。
患有思覺失調的人會不會成為殺人的惡鬼，跟家庭成員關係好不好，家庭有沒有支持的力量，家庭會如何解讀外界訊息，家庭性格是真誠開放還是自私防衛，家庭對外態度是友善溫暖亦是冷酷攻擊有關。就像禰豆子有溫暖的家庭保護力量，即使變成了鬼，她依然不會傷害別人。
這讓我聯想到曾經有個醫師，為了保護診所的同仁而犧牲自己生命的偉大情操。
殺害醫師的人，就是他拼命保護的同仁哥哥，患有思覺失調的同仁哥哥因為看不慣妹妹吝於為家人付出，憤而帶刀去找妹妹理論，而同仁的爸爸急於保護自己的孩子，一方面交代診所要好好保護妹妹，另方面請求診所不要報警，因為患有思覺失調的哥哥已經太可憐了，別再讓哥哥受到傷害。
悲劇發生後，這個家庭的每個成員都在保護自己，對被殺身亡的醫師完全沒有同理心。
真正殺人的其實不是「精神疾病」，而是「人性的自私」、「對人的敵意」、「家人的疏離」以及「憤怒的情緒」。如果自我覺察對人有任何傷害的可能性，就要學習禰豆子好好咬住竹片，依照醫師的診斷好好接受治療，而不是任意剝奪別人的生命，再用精神疾病當成護身符。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
資料來源：健康醫療網 從鬼滅之刃看挖眼事件 「暴力攻擊人格」是如何形成的？
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