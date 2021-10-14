高雄鹽埕城中城大樓火警　大樓陷入火海

10月14日清晨02時54分，高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生火警，是約40年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約有120户住戶，消防局出動75車159人前往搶救，火勢於04時51分獲得控制、7點17分撲滅，高雄市長陳其邁也到場了解狀況。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-14 08:53:00｜2021-10-14 10:59:03
消防人員到達現場後，發現1樓全面燃燒，騎樓雜物堆放處火勢猛烈，立即佈水線由火場正面射水搶救，同時雲梯車昇梯射水並進入搶救受困民眾，後續支援人車則從正面以及側面射水及周界防護，水源車佔據消防栓保持供水不間斷。
由於火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多廢棄電器物品，使得救災行動困難，消防局李清秀局長戮力指揮督導搶救，市長陳其邁率林欽榮副市長、秘書長及相關局處首長到場。
直至上午7點多，已陸續將男性15人，女性7人，共22名受困民眾救出，迅速分流送往鄰近責任醫院救治，大多為吸入性嗆傷、撕裂傷，幸送醫均意識清楚，消防局並持續在火場逐層搜索是否有民眾受困，至於起火原因仍在調查中。