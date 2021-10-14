名家論壇》錢震宇／舉國旗會吐血的謝志偉

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洪素珠挑在228事件的時候，去挑起最敏感的省籍或族群問題，再次把在台灣這塊土地上生活的人刻意分成「中國人或台灣人(日本人)」、「高等人或低等人」，去製造內部衝突及動盪。
當時民進黨剛取得政權，贏得總統大選不久，面對這種情形，必須先「裝做一副道貌岸然、堅持公理正義」，民進黨主席蔡英文套用當時國民黨主席洪秀柱的貼文，表示「任何仇恨的言論，我們必須加以譴責；任何族群的偏見，我們要立刻停止散布」。民進黨當時還說要給予最嚴厲的譴責。
結果呢？民進黨執政後，面對省籍跟族群問題，絲毫沒有一絲絲進步與和解的空間，每年的228都消費政治受難者跟國民黨政權不說，開始對在野黨清算，黨產會、促轉會，每一步都是精心策畫，每一次都是針對族群下手；之後更是粗暴地提出軍人年改案，完全沒有給予溝通、討論的機會，把這些為國征戰、保衛台灣的榮民退將，塑造成貪得無厭、永不滿足的社會族群，一次次傷害著這群走過兵險的國軍弟兄。
「原來蔡英文口中的台灣共好，是只對民進黨好，只對支持民進黨的人好」。
當年因為洪素珠事件引發的族群爭議，讓立委們思考制定「反族群歧視法」，防止或消弭惡意汙辱、歧視特定族群之言行分化或製造族群間之對立，結果呢？草案還躺在立院內，民進黨立委人數有絕對優勢，要通過法案輕而一舉，為何歷經了5年，毫無下文。是民進黨不想過，還是因為每天都在歧視族群、歧視在台灣生活的各路人士，所以千萬不能通過。
洪素珠是一介平民，挑在228當天去製造衝突，意圖明顯。謝志偉是我國駐外官員，更不是一般基層公務員，也是刻意挑在國慶日隔天，寫下充滿歧視與分化的字眼，顯然就是針對他所代表的中華民國政府開嗆。謝志偉的行為幼稚無比，不敢在正式外交場合秀出台灣獨立的旗幟，也不敢向德國外交官當面嗆說我不是中華民國，我不拿國旗，所以只好在臉書上發發牢騷，「這不就是他自己口中所說的把國旗收起來了嗎？」
民進黨執政都已經是第二任了，謝志偉還在說「台灣的命運讓人鼻酸」，到底哪裡鼻酸，還是蔡英文的執政讓你心酸？不過，他的荒誕言行從他擔任新聞局長開始就是如此，一路走來始終如一的無知與可笑。
奉勸自稱謝大使的謝志偉不要演了，太傷神了，勇敢的撤下駐德國台北代表處網站上的中華民國國旗吧，刪掉官方網站上的「Republic of China」吧！大聲對蘇貞昌說「你錯了」，我是台灣國的代表，我不承認中華民國憲法，我違背了當初宣示就職的誓詞。這樣我還覺得你是條漢子。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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