曾說想和北京建交 宏都拉斯親中候選人獲反對聯盟支持
台灣友邦宏都拉斯，將於11月底舉行總統大選，左翼最大反對黨候選人席歐瑪拉‧卡斯楚(Xiomara Castro)於週三確定獲得反對聯盟支持，當選總統的勝算大增。值得注意的是，卡斯楚先前曾表示，若有幸當上總統，有意與北京建交。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-14 10:39:14
根據《路透社》報導，卡斯楚是前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)的妻子，2009年，賽拉亞因軍方政變下台。62歲的卡斯楚現代表宏國最大反對黨自由重建黨(Liberty and Refoundation Party，LIBRE)參選，而這個政黨也是由賽拉亞領導的。
宏都拉斯國家反對聯盟黨(UNO)本月13日已表態支持卡斯楚，UNO原本的候選人、68歲的電視節目主持人薩爾瓦多·納斯拉拉(Salvador Nasralla) 表示，如果不團結，國家就會失敗，UNO將支持卡斯楚參選，將宏都拉斯從獨裁統治中解救出來。
《路透社》分析，此事動搖了宏國總統選情，並對現任總統葉南德茲(Orlando Hernandez)領導的執政黨國民黨(National Party of Honduras，PNH)形成嚴峻挑戰。
報導也點出，宏都拉斯是全球為數不多、承認台灣的國家之一，若是轉為效忠北京，不只不利於台灣，也會讓華府感到不安。