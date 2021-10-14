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健走搭配「它」　可消除蝴蝶袖、護膝、改善駝背

健走搭配「它」　可消除蝴蝶袖、護膝、改善駝背
健走搭配「它」　可消除蝴蝶袖、護膝、改善駝背

健康醫療網

2021-10-14 11:31:01

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】一般健走時，只會動到下半身，效果有限，現今在北歐國家，流行使用「健走杖」，可幫助動到全身肌肉、達到全身鍛鍊的效果，物理治療師楊子欣表示，「平常走路不太會動到手部，但有健走杖可鍛鍊到三頭肌，也就是蝴蝶袖，還可以改善駝背、抬頭挺胸，並增加心肺耐力，透過健走杖讓健走變成『全身性運動』，消耗熱量更大，提升健走效率。」

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健走杖、手杖、登山杖差異在哪？

楊子欣表示，「手杖」指的就是一般老人使用的拐杖，至於「健走杖」、「登山杖」之間的差異，健走杖在於使用者一定要用「兩支健走杖」才能進行，登山杖只需要一或兩支即可。

就字面上而言，登山杖顧名思義是爬山時才用得到，健走杖則是用來健走，楊子欣強調，健走杖的設計是屬於「鍛鍊」的工具，而登山杖是用於「支撐」的工具。健走時加上兩根健走杖的輔助，可以消耗更多熱量，然而登山時很多坡度，路比較難走，因此登山杖最重要的功能是幫忙支撐，而非強健體魄。楊子欣補充，不過健走杖也可以充當登山杖，但登山杖並不適合運用於健走。

而在材質方面，健走杖通常是碳纖維，重量較輕；登山杖通常是鋁合金，比較穩定、重量較重。健走杖的設計大多是一體成型，而近年慢慢改為兩節式，方便攜帶，健走杖走路效率比較好，是透過手的力量多面向傳導，造成反作用力，因此身體使出的力量比較不會流失。登山杖的設計大多是三節式的，是為讓登山客攜帶方便、直接置放在背包。

另外，健走杖上有一條腕帶，可以緊緊包住手部，楊子欣表示，「因健走的時候，手是需要放開的，為了不要讓健走杖在手放開的時候跑掉，這可以將健走杖固定在手上。」

保護膝蓋、改善駝背、增心肺耐力

使用健走杖大幅提升健走的效率，可降低膝關節的負荷，因為一般走路、健走時，都是使用「下肢」做運動，而沒有手的幫忙，會增加膝關節負荷，使用健走杖可以再加乘「手的力量」，使膝關節負荷不會這麼大，尤其走一些有坡度的道路，很適合用健走杖。

楊子欣說，健走杖讓手可以輔助出力，也可以改善身體姿勢，因為健走杖是以雙手各拿取一支，使身體兩側維持平衡，不會讓身體在走路的時候是歪斜的。若只拿一邊拐杖，可能容易讓身體會歪一邊。使用健走杖也可讓身體挺起來，用手的力量，幫助挺胸，也會幫助增加全身肌群力量、心肺耐力，比一般的健走強度又再更高一些，訓練效率也會更好，消耗更多能量跟熱量。

楊子欣 物理治療師

經歷：

國家高考物理治療師

美國ACE-CPT私人運動教練認證

中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員

美國FMS level 1功能性動作評估認證

芬蘭ONWF「北歐式健走領導員」銅質會員

芬蘭HUR高階培訓課程結業



資料來源：健康醫療網 健走搭配「它」　可消除蝴蝶袖、護膝、改善駝背

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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