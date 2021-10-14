獨／拍《魷魚》破百萬次點閱　澎恰恰：《鐵獅》已成歷史

澎恰恰乘著韓劇《魷魚遊戲》熱潮，再度推出短片下集，集結晚輩梁赫群、大飛、馬國畢、無尊、「台版鄭好妍」洪瑜真等人，展開木頭人123遊戲，不到一天就衝破15萬次點閱，上下集共有130多萬點閱次數，影片結尾伸出一隻手，似乎預告仍有續集，目前積極轉往短片方向，澎恰恰坦承拍片是為了「賺聲量」，被問還有電影夢嗎？他無奈表示：「No，再說吧！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰還剩下2.2億債務。（圖／記者朱永強攝）

澎恰恰宣告欠債2.2億，如今有友人林秉文協助，將成立專門帳戶，依照比例還款給債權人，深受高利貸其害，他去年表示已將這兩年經歷寫成劇本，打算拍攝電影《三點半》，告誡年輕人不要亂借錢。不過近日被問到此事，顯然已打退堂鼓，也後悔當初為了拍電影，豪氣地向金主說「賺了算你的、虧錢算我的」，是當初太過衝動。





成為新一代自媒體直播主，澎恰恰和許效舜一起打扮古裝，重現「鐵獅玉玲瓏」和丟丟妹一起直播，還仿效《魷魚遊戲》拍攝短片，其中影片內容裡，無尊還說了一句「我救你，因為我很喜歡你的鐵獅玉玲瓏」，是否想再以昔日角色東山再起？澎恰恰沒有流戀過去，他感嘆鐵獅玉玲瓏已經成為歷史，早就過去了。





如今，為清償債務，澎恰恰願意多方嘗試直播、拍片，唯獨對帶貨這件事，內心仍有遲疑，強調術業有專攻，「直播那是不同的領域，賣東西不是我的強項」，他認為隔行如隔山，就像要歌星去演戲，除非真的去嘗試過，也許能慢慢接受，現在最想做的直播就是「跟粉絲聊天」。





今年以台語知識性節目《話山話水話玲瓏》入圍金鐘獎，他直言，還好沒有得獎，因為拍攝期間面臨債務問題，無法全心投入主持，若真的獲獎會很心虛，不敢上台。



